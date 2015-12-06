Adele'in o şarkısı Ahmet Kaya'nın parçasına mı benziyor?
Gülten Kaya: Bilinçliyse hırsızlık olur
06 Aralık 2015 13:44
İngiliz şarkıcı Adele’in 3 milyondan fazla satarak rekor kıran son albümündeki ‘Million Years Ago’ adlı parça, Ahmet Kaya’nın 1985’te çıkardığı ‘Acılara Tutunmak’ın müziğiyle büyük benzerlik taşıyor. Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, dünya çapında bir ismin şarkı çalmaya tenezzül edeceğini sanmadığını söyleyerek “Ama bilinçliyse hırsızlık olur” dedi.
Adele’in ‘Million Years Ago’ isimli şarkısı şöyle:
Ahmet Kaya’nın ‘Acılara Tutunmak’ isimli şarkısı şöyle: