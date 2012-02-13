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Yaşam

Adele: Bir daha asla ayrılık şarkısı yazmayacağım

İngiliz şarkıcı Adele, ayrılıklarla ilgili hüzünlü şarkıların kendisine birçok kez Grammy ödülü kazandırmasına rağmen artık bu tür şarkılar yapmayacağını açıkladı.

13 Şubat 2012 13:09

Vogue dergisinin Mart sayısında yayımlanacak röportajda 23 yaşındaki sanatçı, "Someone like you" ve "Rolling in the Deep" gibi şarkılarından dolayı insanların, kendisinin "içler acısı" halde olduğunu düşündüğünü ve tanıştıklarında şarkılarındaki gibi melankolik olmadığını görünce çok şaşırdıklarını belirterek, "Bir daha asla ayrılık şarkısı yazmayacağım" dedi.

Adele, Pazar gecesi düzenlenen törende, "21" albümüyle yılın en iyi şarkısı ve albümü dahil 6 Grammy ödülü kazandı. "21" 2011 yılının en çok satan albümüydü.

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