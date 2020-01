Adele: Bir daha asla ayrılık şarkısı yazmayacağım

Vogue dergisinin Mart sayısında yayımlanacak röportajda 23 yaşındaki sanatçı, "Someone like you" ve "Rolling in the Deep" gibi şarkılarından dolayı insanların, kendisinin "içler acısı" halde olduğunu düşündüğünü ve tanıştıklarında şarkılarındaki gibi melankolik olmadığını görünce çok şaşırdıklarını belirterek, "Bir daha asla ayrılık şarkısı yazmayacağım" dedi.

Adele, Pazar gecesi düzenlenen törende, "21" albümüyle yılın en iyi şarkısı ve albümü dahil 6 Grammy ödülü kazandı. "21" 2011 yılının en çok satan albümüydü.