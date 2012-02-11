Adele kendisiyle gurur duyuyor!

İngiliz şarkıcı Adele kendisi için "çok kilolu" şeklinde bir yorumda bulunan tasarımcı Karl Lagerfeld'e "People" dergisine verdiği son röpörtajında cevap verdi.

Tasarımcı Karl Lagerfeld “Metro” dergisinde yayınlanan röportajında “Rolling in the deep” parçasıyla tüm dünyada müzik listelerini alt üst eden Adele için “Bugünlerde herkes Adele’i konuşuyor. Biraz şişman ama yüzü güzel ve sesi de harika” dedi.



23 yaşındaki Adele’in, 2009 yılında “Kimse balık eti kadın sevmez” sözüyle hafızalarda yer eden Lagerfeld’e cevabı gecikmedi. Ülkesindeki kadınların büyük bir çoğunluğunu temsil ettiğini belirten ünlü şarkıcı “Dergi kapaklarındaki mankenlere benzemek gibi bir isteğim yok” dedi.



Adele’in bu açıklamasının ardından yanlış anlaşıldığını söyleyen Lagerfeld konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Adele en sevdiğim şarkıcı. Söylediğim onca şeyin içinden bunu alıp manşet yaptılar. Bunun için üzgünüm.”