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Kültür-Sanat

Whitney Houston'a adanan Grammy Ödülleri'ne Adele damgasını vurdu

ABD'de düzenlenen en önemli müzik ödüllerinden Grammy'ye İngiliz sanatçı Adele kazandığı 6 ödülle geceye damgasını vurdu. Törene ani ölümüyle hayranlarını yasa boğan Whitney Houston şarkılarıyla anıldı.

13 Şubat 2012 12:05

Geceye damgasını "21" albümüyle, yılın en iyi şarkısı ve albümü dahil olmak üzere 6 dalda ödül kazanan İngiliz şarkıcı Adele vurdu. Adele'nin "21" albümü, geçen yıl 6 milyondan fazla satmış ve müzik listelerinin ilk sırasına oturmuştu.

Geceye damgasını "21" albümüyle, yılın en iyi şarkısı ve albümü dahil olmak üzere 6 dalda ödül kazanan İngiliz şarkıcı Adele vurdu.
 
Adele'nin "21" albümü, geçen yıl 6 milyondan fazla satmış ve müzik listelerinin ilk sırasına oturmuştu.
 
Müzik dünyası, onu ne kadar özleyeceğini ilk günden gösterdi. 48 yaşında hayata veda eden Amerikalı şarkıcı Whitney Houston, Grammy ödülleri töreninde anıldı. 
 
Gecede Chris Brown, Paul McCartney ve Bruce Springsteen sahne aldı. Los Angeles'taki gecenin ev sahibi LL Cool J töreni, Houston için bir dua okuyarak açtı.
 
Whitney Houston'ı "ilham kaynağı ve en büyük idollerinden biri" olarak tanımlayan siyahlar içindeki Jennifer Hudson, Houston'ın en ünlü şarkısı "I Will Always Love You" şarkısını seslendirdi. Hudson, şarkıyı söylerken gözyaşlarına zor hakim oldu. 
 
Törende sahneye çıkan tüm müzisyenler Houston hakkındaki duygularını paylaştı. 
 
Ödül töreninin sunucusu LL Cool J, "Ailemizde ölüm var" diyerek, herkesi Whitney Houston için dua etmeye çağırdı, Lady Gaga ve Miranda Lambert'in dua etmek için başlarını öne eğdikleri görüldü. 
 
Bruno Mars ve Stevie Wonder da sahne şovlarında Whitney Houston'ı andı. Gecede, Houston'ın ölümü nedeniyle hareketli şarkılara ve eğlenceli şovlara da az yer verildi.
 
 

'Ailemizde ölüm var'

 
Gecenin yıldızı, 2011'in başarılı ismi Adele oldu. 23 yaşındaki İngiliz soul şarkıcısı, aday olduğu tüm dallarda yani 6 dalda da ödül kazandı.
 
"21" adlı albümü "yılın albümü", "Rollıng in the Deep" şarkısı da yılın şarkısını ödülünü aldı.
 
Adele, genç şarkıcı en iyi albüm ödülünü alırken gözyaşlarını tutamadı. Adele aynı zamanda gecede, ses tellerinden ameliyat olduktan sonra ilk kez canlı olarak şarkı söyledi.
 
Amerikan rock grubu Foo Fighters beş ödülle gecenin en karlı ikinci ismiydi. 
 
Ödül töreninin sunucusu LL Cool J, "Ailemizde ölüm var" diyerek, herkesi Whitney Houston için dua etmeye çağırdı, Lady Gaga ve Miranda Lambert'in dua etmek için başlarını öne eğdikleri görüldü.
 
Bruno Mars ve Stevie Wonder da sahne şovlarında Whitney Houston'ı andılar.
 
 
Bazı alanlarda Grammy kazananlar şöyle sıralandı:
 
 
Yılın Albümü: "21", Adele
 
Yılın Kayıtı: "Rolling in the Deep", Adele
 
Yılın Şarkısı: "Rolling in the Deep", Adele Adkins ve Paul Epworth
 
Yıldızı Parlayan Sanatçı: Bon Iver
 
Solo Pop Performansı: "Someone Like You", Adele
 
Düet veya Grup Pop Performansı: "Body and Soul", Tony Bennett ve Amy Winehouse
 
Vokal Pop Albümü: "21", Adele
 
Alternatif Albümü: "Bon Iver", Bon Iver
 
Rock Şarkısı: "Walk", Foo Fighters
 
Rock Albümü: "Wasting Light", Foo Fighters
 
Rock Performansı: "Walk", Foo Fighters
 
Hard Rock/Metal Performansı: "White Limo", Foo Fighters
 
R&B Albümü: "F.A.M.E.", Chris Brown
 
R&B Şarkısı: "Fool For You" Cee Lo Green, Melanie Hallim ve Jack Splash
 
R&B Performansı: "Is This Love", Corrine Bailey Rae
 
Geleneksel R&B Vocal Performansı: "Fool For You", Cee Lo Green ve Melanie Fiona
 
Rap Albümü: "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", Kanye West
 
Rap Performansı: "Otis", Jay-Z ve Kanye West
 
Rap Şarkısı: "All of the Lights", Jeff Bhasker, Stacy Ferguson, Malik Jones, Warren Trotter ve Kanye West
 
Dans/Elektronik Albümü: "Scary Monsters and Nice Sprites", Skrillex
 
Solo Country Performansı: "Mean", Taylor Swift
 
Country Albümü: "Own the Night", Lady Antebellum
 
Country Şarkısı: "Mean", Taylor Swift
 
 
 

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