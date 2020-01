Whitney Houston'a adanan Grammy Ödülleri'ne Adele damgasını vurdu

Geceye damgasını "21" albümüyle, yılın en iyi şarkısı ve albümü dahil olmak üzere 6 dalda ödül kazanan İngiliz şarkıcı Adele vurdu. Adele'nin "21" albümü, geçen yıl 6 milyondan fazla satmış ve müzik listelerinin ilk sırasına oturmuştu.

Geceye damgasını "21" albümüyle, yılın en iyi şarkısı ve albümü dahil olmak üzere 6 dalda ödül kazanan İngiliz şarkıcı Adele vurdu.

Müzik dünyası, onu ne kadar özleyeceğini ilk günden gösterdi. 48 yaşında hayata veda eden Amerikalı şarkıcı Whitney Houston, Grammy ödülleri töreninde anıldı.

Gecede Chris Brown, Paul McCartney ve Bruce Springsteen sahne aldı. Los Angeles'taki gecenin ev sahibi LL Cool J töreni, Houston için bir dua okuyarak açtı.

Whitney Houston'ı "ilham kaynağı ve en büyük idollerinden biri" olarak tanımlayan siyahlar içindeki Jennifer Hudson, Houston'ın en ünlü şarkısı "I Will Always Love You" şarkısını seslendirdi. Hudson, şarkıyı söylerken gözyaşlarına zor hakim oldu.

Törende sahneye çıkan tüm müzisyenler Houston hakkındaki duygularını paylaştı.

Ödül töreninin sunucusu LL Cool J, "Ailemizde ölüm var" diyerek, herkesi Whitney Houston için dua etmeye çağırdı, Lady Gaga ve Miranda Lambert'in dua etmek için başlarını öne eğdikleri görüldü.

Bruno Mars ve Stevie Wonder da sahne şovlarında Whitney Houston'ı andı. Gecede, Houston'ın ölümü nedeniyle hareketli şarkılara ve eğlenceli şovlara da az yer verildi.

Gecenin yıldızı, 2011'in başarılı ismi Adele oldu. 23 yaşındaki İngiliz soul şarkıcısı, aday olduğu tüm dallarda yani 6 dalda da ödül kazandı.

"21" adlı albümü "yılın albümü", "Rollıng in the Deep" şarkısı da yılın şarkısını ödülünü aldı.

Adele, genç şarkıcı en iyi albüm ödülünü alırken gözyaşlarını tutamadı. Adele aynı zamanda gecede, ses tellerinden ameliyat olduktan sonra ilk kez canlı olarak şarkı söyledi.

Amerikan rock grubu Foo Fighters beş ödülle gecenin en karlı ikinci ismiydi.

Bazı alanlarda Grammy kazananlar şöyle sıralandı:

Yılın Albümü: "21", Adele

Yılın Kayıtı: "Rolling in the Deep", Adele

Yılın Şarkısı: "Rolling in the Deep", Adele Adkins ve Paul Epworth

Yıldızı Parlayan Sanatçı: Bon Iver

Solo Pop Performansı: "Someone Like You", Adele

Düet veya Grup Pop Performansı: "Body and Soul", Tony Bennett ve Amy Winehouse

Vokal Pop Albümü: "21", Adele

Alternatif Albümü: "Bon Iver", Bon Iver

Rock Şarkısı: "Walk", Foo Fighters

Rock Albümü: "Wasting Light", Foo Fighters

Rock Performansı: "Walk", Foo Fighters

Hard Rock/Metal Performansı: "White Limo", Foo Fighters

R&B Albümü: "F.A.M.E.", Chris Brown

R&B Şarkısı: "Fool For You" Cee Lo Green, Melanie Hallim ve Jack Splash

R&B Performansı: "Is This Love", Corrine Bailey Rae

Geleneksel R&B Vocal Performansı: "Fool For You", Cee Lo Green ve Melanie Fiona

Rap Albümü: "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", Kanye West

Rap Performansı: "Otis", Jay-Z ve Kanye West

Rap Şarkısı: "All of the Lights", Jeff Bhasker, Stacy Ferguson, Malik Jones, Warren Trotter ve Kanye West

Dans/Elektronik Albümü: "Scary Monsters and Nice Sprites", Skrillex

Solo Country Performansı: "Mean", Taylor Swift

Country Albümü: "Own the Night", Lady Antebellum

Country Şarkısı: "Mean", Taylor Swift