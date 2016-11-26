Adana'daki bombalı saldırıda 11 şoförü TEOG kurtardı

Adana’yı kana bulayan saldırıdan Milli Eğitim’de görevli 11 şoförün şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, saldırıda yerle bir olan kabin odaya her sabah 07.30-08.30 arasında gelerek görev bekleyen şoförler, o gün TEOG sınav kitapçıklarını okullara götürdüğü için ölümden dönmüş.

Patlamada hayatını kaybeden iki şehit dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı cenaze törenin ardından toprağa verildi.

Adana’da önceki gün gerçekleşen saldırının ardından, ikinci bir bomba yüklü araç olduğu bilgisini alan polis, geniş çaplı araştırma başlattı. Alınan istihbaratları değerlendiren polis, 01 GH 589 plakalı hafif ticari aracın da bombalı eylemde kullanılacağını tespit etti. Kentte devriye gezen ekipler, 01 GH 589 plakalı hafif ticari aracı fark etti. Polisin ‘dur’ uyarısında bulunduğu aracın sürücüsü kaçmaya başladı.

Fünyeyi çekemedi

Kıstırılan aracın sürücüsü, kısa süren çatışma sonrasında üç kurşunla vuruldu. Vurulan teröristi hastaneye götürmek için aracın yanına gelen polis, bagajdaki bombayı ve eylemcinin elindeki ateşleme fünyesini fark etti. Yaralı terörist elindeki ateşleme fünyesini kullanmaya fırsatbulamadan olay yerinde öldü. Aracın çevresi ekiplerce kuşatılarak, bomba imha uzmanı istendi. Terör suçlarından sorumlu Adana Cumhuriyet Başsavcı vekilinin gözetiminde teröristin elindeki düzenek fünye etkisiz hale getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan teröristin bağlantıları ve kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Patlamayla ilgili kadın terörist de arardığı, olayla ilgili gözaltına alınan beş kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun da sürdüğü belirtildi.

‘Bir mucize oldu’

İlk saldırıda kadın terörist tarafından otoparka bırakılan bomba yüklü otomobilin infilak ettirilmesi sonucu açılan çukurun tam altındaki kapalı otoparkta, Milli eğitim Müdürlüğü’nde görevli 11 şoförün kaldığı plastik kabin oda da yerle bir oldu. Şoförlerin her Sabah 08.00’de buraya gelip görev bekledikleri, o gün patlama sırasında TEOG sınav kitapçıklarını okullara dağıttıkları için şans eseri ölümden kurtuldukları ortaya çıktı. TEOG sayesinde ölümden dönen şoförler, “Bir mucize oldu ve bizi Allah korudu, TEOG olmasaydı bugün hiçbirimiz yaşamıyorduk” dedi.

Her gün saat 07.30 ile 08.30’da kadar otoparktaki odalarında oturup görev beklediklerini belirten şoförler, “Mucize eseri kurtulduk desek yeridir” diye konuştu.

Müdür trafiğe takılmış

Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması için hazırlık yapan Milli Eğitim Müdürü Turhan Akpınar’ın da makam otomobili ile TEOG sınavının yapıldığı okulları gezdikten sonra Valilik binasındaki makamına dönüşe geçtiği, ancak sabah trafiğine yakalandığı öğrenildi.