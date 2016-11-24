Berat Albayrak'tan Adana'daki saldırıya ilişkin açıklama

7. Türkiye Enerji Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Enerji Bakan Berat Albayrak, Adana Valisi'nin bombalı araçla düzenlenen saldırıdan dakikalar ile kurtulduğunu söyledi.

Albayrak yaptığı açıklamada, "Bu millet 79 milyonuyla özgürlüğüne demokrasisine, ülkesine sahip çıktı. Bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde çıkmaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kuklalara değil kuklacılara sesleniyorum. Bu milleti artık geleneksel metodlarla korkutacağınızı, yıldıracağınızı, yolundan alıkoyacağınızı düşünüyorsanız çok yanıldınız. Bu olayların hepsi 79 milyonu daha da güçlendiriyor, kenetlendiriyor ve motive ediyor" dedi.

Adana Valiliği'nin otoparkında bu sabah patlama oldu. Saldırıda 2 vatandaş hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Saat 08.05 civarında otoparkta Valilik makam girişine yakın yerde araç patlatılıyor. Bir kadın tarafından olayın gerçekleştirildiği tahmin ediliyor" dedi. Saldırıda şehit olan 2 kişinin kimlikleri de belirlendi.

Adana Valiliği’ne bu sabah teröristler bomba yükü araçla saldırı düzenledi. Merkez Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’nda bulunan Adana Valiliği’nin önündeki açık otoparktaki patlama saat 08.05’te meydana geldi. İlk belirlemelere göre teröristler önceden getirdiği bomba yüklü aracı tam mesai saatinin başladığı sırada infilak ettirdi.

Kentin büyük bölümünden duyulan patlamayla birlikte otoparktaki araçlar yanmaya başlarken o sırada araçlarını park eden ve oradan geçenler yaralandı. Valilik binası başta olmak üzere çevredeki çok sayıda binanın camları kırıldı. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Güvenlik güçleri bombalı araçla saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.