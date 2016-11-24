ABD Adana Konsolosluğu, 20 gün önce terör saldırısı uyarısı yapmıştı

ABD Adana Konsolosluğu, bugün Adana Valiliği otoparkında gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı terör saldırısından 20 gün önce vatandaşlarını uyaran bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklama, kentte yaşayan vatandaşlarına olabilecek bombalı saldırı ve şiddet eylemlerine karşı yeni bir uyarıda bulunulmuştu.

Konsolosluk sitesinden yapılan uyarıda "Önceden planlanmış saldırı olabileceği; silahlı saldırı, kaçırma, bombalama ya da şiddet eylemi şeklinde meydana gelebileceği vurgulanarak, ABD vatandaşlarının dikkatli olması uyarısında bulunuldu. Ayrıca ABD'lilerin Türkiye'nin güneydoğusu, Suriye -Türk sınırına yakın yerler ile özellikle büyük kent merkezlerine seyahatten kaçınmaları, turistik yerlerde dahil olmak üzere, büyük kalabalıklardan, siyasi toplantılar ve mitinglerden uzak durmaları" istenmişti.

ABD Adana Konsolosluğu'nun çevresi olası terör saldırılarına karşı yüksek beton bloklarla kapatılmıştı.