Adana'da terör saldırısı; 2 ölü, 33 yaralı!

Adana Valiliği otoparkında bombalı bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 33 kişi yaralandı. Patlama sonrası otoparkta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Adana'da bombalı saldırı yapabileceği ihtimaliyle aranan 2. bir araç ise sürücüsü vurularak ele geçirildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, aracın etrafı çembere alındı. Avrupa Birliği Bakanı ve Adana Millevekili Ömer Çelik "Saldırının hedefi doğrudan Adana Valisi'ydi" dedi. Adana'da bulunan Enerji Bakanı Berat Albayrak da yaptığı açıklamada "Terörle mücadelemiz inadına devam edecek" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada "Devletimize, milletimize karşı yapılmış hain saldırılardan birini yaşadık" dedi. Sözlü, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın saldırı sırasında binada olmadığını söyledi.

Vali Demirtaş'ın geliş saatinde patlatıldı

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in edindiği bilgiye göre, bombalı yüklü otomobilin, bir kadın terörist tarafından valilik otoparkına girişin yoğun oluduğu saat 07.30 sıralarında dikkat çekmeden sokulduğu ve makam girişinin 5 metre yakınına park edildiği belirlendi.

Yaşamını yitirenlerin valilik personeli olduğu belirtildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın her gün aynı saatte valilik binasına geldiği ancak bugün geciktiği öğrenildi.

Aracın arama kaydı yok

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, patlama ile ilgili yaptığı açıklamada patlatılan aracın arama kaydına rastlanmadığını açıkladı.

Aracı kadın terörist getirdi

DHA'nın haberine göre, Adana Valiliği otoparkında 2 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda kullanılan patlayıcı yüklü otomobilin Mersin (33) plakalı olduğu belirlendi.

Bombalı aracı kimliğini gizlemek için başörtüsü takan kadın teröristin valilikte mesainin başladığı sırada getirip, binanın protokol girişindeki açık otoparkta valinin makam aracının park alanına yakın bir yere bıraktığı ve uzaklaşmasının ardından patlamanın olduğu belirtildi.

Valilikte görevli bahçıvan öldü

Patlamada yaşamını yitirenlerden birinin Seyhan İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nde görev yapan Gökhan Aygül olduğu açıklandı. Evli 2 çocuk babası olan Aygül'ün, valilikte bahçıvan olarak 28 Kasım'a kadar geçici görevlendirildiği kaydedildi. Patlamada ölen ikinci kişinin erkek olduğu ancak üzerinden kimlik çıkmadığı kaydedildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Adana'daki patlamayla ilgili olarak ilgili bakanları arayarak bilgi aldı.

Kurtulmuş: Saldırıyı lanetliyorum

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Adana'daki hain saldırıyı kınıyor, terörü ve destekçilerini lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Bölgede oynanan oyunu bozduğu için hedef haline gelen Türkiye, teröre teslim olmayacak, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." dedi.

Berat Albayrak: İnadına terörle mücadeleye devam edeceğiz

Enerji Bakanı Berat Albayrak Adana'da yaptığı açıklamada yaralı sayısının 33 olduğunu açıklayarak, "Terörle mücadelemiz inadına devam edecek" dedi.

İkinci bomba düzenekli araç

Adana’daki bombalı saldırıyla ilgili şüpheli olarak aranan ikinci araç saat 15.25’de merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde saptandı. Ekiplerin dur ihbarına rağmen kaçan araç sürücüsü, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı sürücü için ambulans istendi. Bomba düzeneği olduğu ileri sürülen araç için bomba imha uzmanı istendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.