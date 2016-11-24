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Adana'da 2. bomba düzenekli araç; sürücü vurularak ele geçirildi

Ömer Çelik: Çatışmada bombalı araç şoförü vuruldu

24 Kasım 2016 18:38

Adana'da bombalı saldırı yapabileceği ihtimaliyle aranan 2. bir araç, sürücüsü vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, aracın etrafı çembere alındı. Polis, araçta bomba düzeneği olduğunu bildirdi. Adana Valiliği'ndeki kamuya açık otoparkta bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmi, 33 kişi de yaralanmıştı.

Adana’daki bombalı saldırıyla ilgili şüpheli olarak aranan hafif ticari araç saat 15.25’de merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde saptandı. Ekiplerin dur ihbarına rağmen kaçan araç sürücüsü, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı sürücü için ambulans istendi. Bomba düzeneği olduğu ileri sürülen araç için bomba imha uzmanı istendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

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