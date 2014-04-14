Adana'da 'yasa dışı dinleme' iddiasıyla tutuklanan 6 polis serbest bırakıldı

Arzu Yıldız / Ankara

Adana'da 'yasa dışı dinleme' iddiasıyla tutuklanan altı polis, tutukluluğa itirazı değerlendiren nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Tutuklu polislerin avukatlarının tutuklamaya yaptıkları itiraz bugün değerlendirildi. Nöbetçi mahkeme, aralarında polis şefleri İsmail Bilgin ve Ertuğrul Yetkin’in de bulunduğu 6 polis hakkında tahliye kararı verdi. Adana Nöbetçi 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararı, tahliye işlemleri için cezaevine fakslandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan’da 17 Aralık operasyonundan sonra İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden alınıp Sosyal Hizmetlerden ve Polisevi’nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanan ve daha sonra buradan da Kemal Serhatlı Polis Meslek Yüksek Okulu’na Öğretmen Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen İsmail Bilgin, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden alınıp Hassas Noktaları Korumalar Şube Müdürlüğü’ne atanan Ertuğrul Yetkin ile 1 komiser ve 5 polis memurunun evine baskın yapmış, polisler gözaltına alınırken evlerinde de arama yapılmıştı.

Gözaltına alınan polisler Adana Emniyet Müdürlüğü’nde bir gün sorgulandıktan sonra İsmail Bilgin, Ertuğrul Yetkin, Komiser Fevzi Mert ile polis memurları Hasan Serçe, Ahmet Şenal ve emekli Abdullah Karaca tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, polis memurları Ramazan Kasap ile Mehtap Avcu ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.