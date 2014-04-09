6 polis tutuklandı: Hassas sürecin kurbanı olduk!

Arzu Yıldız

Adana’da “yasa dışı dinleme yaptıkları” iddiasıyla suçlanan ve savcılık sorgusundan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 polis tutuklandı. Adana Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesinde sorgulanan ve aralarında iki emniyet müdürünün de bulunduğu şüpheliler hakkında "Evrekta sahtecilik, iftira ve asılsız suç isnadı suçunun işlendiğine" karar veren mahkeme "kaçma şüphesi, delilleri karartma ve adli kontrolün yeterli olmayacağı" kanaatine vararak tutuklama kararı verdi. Adana Kapalı Cezaevi'ne gönderilen polislerin tutuklama kararına itiraz edecekleri bildirildi.

Alınan bilgiye göre, duruşmada polisler ve nöbetçi mahkeme hâkimi arasında "önleme amaçlı dinleme" konusunda tartışma çıktı. Şüpheli polisler önleme amaçlı istihbari dinlemelerin ne amaçla yapıldığını, kendi yorumlarıyla yasal dayanakları anlattılar. Ancak mahkeme başkanı, savunmayı yeterli bulmadı. Bunun üzerine polislerin hâkime “Keşke bu yasal düzenlemeler olmasaydı. Bizler de görevimizi yapmakla suçlanmazdık” dedikleri öğrenildi.

Soruşturma ve tutuklama kararıyla ilgili olarak polislerin avukatlarına “Örgüt suçlaması yokken ifadelerimiz TEM şubede alındı. Tutuklanmamızı gerektirecek bir suç, delil yokken maalesef bu yönde kararlar alındı. Hassas sürecin kurbanı olduk” dedikleri öğrenildi.

Tutuklanan polisler şöyle: Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alınan Kemal Serhatlı, Polis Meslek Yüksek Okulu'na Öğretmen Müdür Yardımcısı olan Emniyet Müdürü eski Yardımcısı İsmail Bilgin, Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü'ne atanan Ertuğrul Yetkin, 100'üncü Yıl Polis Merkez Amirliği'nde Grup Amiri olan Komiser Fevzi Mert ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hasan Serçe, Ahmet Şenal ile söz konusu şubede görev yaparken emekli olan Abdullah Karaca.

Şüphelilerin avukatı İsa Ayanoğlu, soruşturma ile ilgili şunları söyledi: “ Ergenekon Davasında dahi müebbet hapis cezasına çarptırılanlar, bugün tahliye edilirken, haklarında herhangi bir somut delil bulunmayan ve sicilleri temiz, soruşturma dahi hiç geçirmemiş insanların tutuklama istemiyle sevk edilmesini anlayabilmiş değiliz. Savcılık sorgusunda da emniyetteki iddialar yinelendi. Müvekkilim yasa dışına çıkmadığını, buna ilişkin resmi evrakların incelenebileceğini söyledi. Ben bir hukukçu olarak, hukukçu soruşturmayı yorumluyorum. Herhangi bir siyasi duruşum, kimse ile bağlantım yok. Soruşturmanın da sonuna kadar takipçisi olacağız.”