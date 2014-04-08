Adana'da operasyon: 8 polis gözaltına alındı

Arzu Yıldız - Hikmet Durgun

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 17 Aralık operasyonundan sonra İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı'ndan Sosyal Hizmetlerden ve Polisevi'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı'na atanan ve daha sonra buradan da Kemal Serhatlı Polis Meslek Yüksek Okulu'na Öğretmen Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Emniyet Müdürü eski Yardımcısı İsmail Bilgin ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden Hassa Noktaları Korumalar Şube Müdürlüğü'ne atanan Ertuğrul Yetkin ile 1 komiser ve 5 polis memurunun evine baskın yaptı. Bu polisler gözaltına alınırken evlerinde de arama yapıldı.

Gözaltına alınan polislerin ilk ifadelerinin Adana Emniyetinde alınacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre, evlerinde arama yapılan polis şeflerinin isimleri İ.B, E.Y,F.M olduğu aktarıldı. Operasyonu MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcı Ali Doğan’ın yürüttüğü iddia ediliyor. Soruşturmanın detayları ve polislerin gözaltına alınma gerekçesinin yasadışı dinlemeler olduğu ileri sürülüyor.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli tıp çıkışında gözaltına alınan polislerden biri gazetecilere "çok şükür vatana satmadık" dedi.

Adana’da bu sabah yapılan operasyonun, daha önce gazetelere yansıyan Mersin ve civarındaki dinleme listesi ile alakalı olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, listede ismi geçen bazı kişiler Adana Adliyesi’ne bu dinlemelerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçeleri ve gazete haberlerini ihbar kabul eden savcılık, soruşturma kapsamında operasyon kararı aldı.

Sabah evlerinde arama yapılan ve gözaltına alınan polisler sağlık kontrolünedn geçirildikten sonra Adana TEM şubeye gönderildi. TMK’nın kaldırılmasına ilişkin yasal düzenlemenin onaylanmasıyla daha önce 4 gün olan gözaltı süresi 1 güne düşürülmüştü. Aralarında polis şeflerinin de bulunduğu 8 kişinin emniyette bir günlük sorgunun ardından bırakılacak ya da Savcı Ali Doğan tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilecek.

Gözaltına alınanlar arasında biri 2. diğer, 3.sınıf olmak üzere iki emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu bildirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana'da emniyet mensuplarına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin, 'Savcılar süreci takip ediyor, olağanüstü bir durum yok' açıklamasında bulundu.