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Adana'da tutuklanan 6 polise Star'ın manşet haberi soruldu

Adana'da yasa dışı dinleme yaptıkları ileri sürülen 6 polisin sorgusunda Star gazetesinde yayınlanan bir habere ilişkin sorular sorulması dikkat çekti

10 Nisan 2014 11:36

Adana'da dinleme yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklanan 6 polisin ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerde, Star gazetesinin 18 Mart 2014 tarihli manşetinde yer alan "Yargıya polise paralel şantaj" haberinin içeriğindeki dinleme iddialarının polislere sorulması dikkat çekti.

 

Polislere haberdeki iddialar soruldu

 

Tutuklanan polislere gözaltı sırasında sorulan soruların bir kısmının, Star gazetesinin yaptığı habere dayandırıldığı anlaşıldı. Tutuklanan polislere, "Yargıya polise paralel şantaj haberinde, iddia edilen dinleme talimatlarını siz mi verdiniz" sorusu yöneltildi.

 

Tutuklanan polisler

 

Adana'da yapılan operasyon sonucunda 6 polis önce tutuklama talebile mahkemeye sevk edildi ardından mahkeme kararıyla tutuklandılar. Star gazetesinin haberi kapsamında tutuklandıkları anlaşılan polisler Kemal Serhatlı, İsmail Bilgin, Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü'ne atanan Ertuğrul Yetkin, 100'üncü Yıl Polis Merkez Amirliği'nde Grup Amiri olan Komiser Fevzi Mert ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hasan Serçe, Ahmet Şenal ile söz konusu şubede görev yaparken emekli olan Abdullah Karaca tutuklama istemiyle nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İşte o ifadeler ve Star gazetesinin manşeti

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