Adana'daki polisleri tutuklayan hakim Erdoğan hayranı mıydı?

Adana’da yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili gözaltına alınan 8 polisten 6’sının tutuklanması için kararı alan nöbetçi mahkemenin hakimi İbrahim Sağır'ın Başbakan Tayyip Erdoğan hayranı olduğunun ortaya çıktığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan polislerden 8 polisten ikisi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklamalara imza atan hakim İbrahim Sağır’ın Facebook profilinde yer alan paylaşımlarda Başbakan Erdoğan'ın hayranı olduğu ortaya çıktı. Rotahaber'de yer alan habere göre Hakim Sağır'ın Facebook profilinde (https://www.facebook.com/goksunis) daha önce yaptığı ancak sonradan kaldırdığı bazı paylaşımlara ulaşıldığı iddia edildi.

Hakim Sağır'ın Facebook sayfasında paylaştığı öne sürülen daha sonra kaldırdığı paylaşımlar şöyle: