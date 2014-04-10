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Adana'daki polisleri tutuklayan hakim Erdoğan hayranı mıydı?

Önceki gün Adana'da yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili 6 polis hakkında tutuklama kararı veren nöbetçi mahkemenin hâkimi İbrahim Sağır'n Facebook'ta Başbakan Erdoğan'a iltifatlar içeren paylaşımlarda bulunduğu öne sürüldü

10 Nisan 2014 15:23

Adana’da yasa dışı dinleme iddiaları ile ilgili gözaltına alınan 8 polisten 6’sının tutuklanması için kararı alan nöbetçi mahkemenin hakimi İbrahim Sağır'ın Başbakan Tayyip Erdoğan hayranı olduğunun ortaya çıktığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan polislerden 8 polisten ikisi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklamalara imza atan hakim İbrahim Sağır’ın Facebook profilinde yer alan paylaşımlarda Başbakan Erdoğan'ın hayranı olduğu ortaya çıktı. Rotahaber'de yer alan habere göre Hakim Sağır'ın Facebook profilinde (https://www.facebook.com/goksunis) daha önce yaptığı ancak sonradan kaldırdığı bazı paylaşımlara ulaşıldığı iddia edildi.

Hakim Sağır'ın Facebook sayfasında paylaştığı öne sürülen daha sonra kaldırdığı paylaşımlar şöyle:

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