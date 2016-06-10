Adana'da polise onlarca Atalay Filiz ihbarı geldi

Seri katil Atalay Filiz günlerdir aranıyor ancak henüz yakalanamadı. Filiz, son olarak İzmir'de kameralara yakalanmıştı. Seri katil İzmir'de karış karış aranırken Adana'da da polise çok sayıda ihbar geldi.

Adana'da "155 Polis İmdat" hattına, Tuzla'da 2 çocuk annesi öğretmeni öldürdüğü öne sürülen Atalay Filiz'in kentte görüldüğü yönünde çok sayıda ihbarında bulunuldu.



Polisi arayan bir kişi, Filiz'e benzeyen birinin Beyazevler Mahallesi Yalçın Park yakınlarındaki bir berberde tıraş olduktan sonra beyaz bir otomobile binip ayrıldığını iddia etti.

Emniyet, ihbar üzerine telsiz anonsuyla ekipleri uyardı. Anons üzerine park ve yakınlardaki Baraj Yolu çevresinde çalışma yapan ekipler, ihbar edilen kişiyle ilgili herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Filiz'in, merkez Sarıçam, Çukurova, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde farklı mahallelerde görüldüğü yönünde polise 40'a yakın ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

Neler oldu?

Tuzla Yalıboyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın cesedi, 28 Mayıs'ta evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulunmuştu. Kayıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen Atalay Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti.

Ankara'daki cinayetlerle ilgili yaklaşık 3 yıldır aranan Atalay Filiz'in, sahte kimlikle yurt dışına kaçtığı ve bir süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı, çevresine kendisini farklı kimlikle tanıttığı belirtilmişti. Zanlının, cinayetin ardından İzmir'de bir kişiyle aynı evi paylaştığı iddia edilmişti.