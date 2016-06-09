Burdur’da seri katil Atalay Filiz alarmı!

Burdur'da polis, bir kişinin 155 polis imdat hattını arayarak, seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'i gördüğünü bildirmesi polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri kentin giriş ve çıkışları başta olmak üzere pek çok noktada yol denetimlerinde bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, polis imdat hattını arayan bir kişi, Atalay Filiz'i Isparta-Burdur karayolu Gümüşgün yol ayrımında valizle bir araca binerken gördüğünü bildirdi. Bunun üzerine il genelinde çalışma başlatan polis ekipleri, Burdur Bölge Trafik Müdürlüğü önü, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı ile Antalya Kavşağı'nda araçları durdurarak yol denetimi yaptı. Ekipler, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine denetimlere son verdi.

Tuzla Yalıboyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın cesedi, 28 Mayıs'ta evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulunmuştu. Kayıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen Atalay Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti.

Ankara'daki cinayetlerle ilgili yaklaşık 3 yıldır aranan Atalay Filiz'in, sahte kimlikle yurt dışına kaçtığı ve bir süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı, çevresine kendisini farklı kimlikle tanıttığı belirtilmişti. Zanlının, cinayetin ardından İzmir'de bir kişiyle aynı evi paylaştığı iddia edilmişti.