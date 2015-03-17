Adana'da ilkokullarda sapık alarmı!

Adana’da, kendisini dizi oyuncusu olarak tanıtan kişi ya da kişilerin sosyal medya üzerinden ilkokul öğrencilerini kandırıp buluşmaya çalışması üzerine Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek tüm okullara yazı gönderip önlem alınmasını istedi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ilkokul öğrencilerini tuzağına düşürmek için sosyal medya platformu Facebook’ta ‘Özge Güral’ isminde bir sahte hesap açtı. Kendisini bir dizide oyuncu olarak tanıtan Güral, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi 2 öğrenciye mesaj atarak tanışmak istedi.

'Kimseye söyleme'

Kullandığı sahte hesapla öğrencilere hediyeler aldığını yazarak hediyeleri vermek için okul çıkışında görüşmek isteyen kişi ya da kişilerin, “Bu hediyeleri sana vereceğim ve kesinlikle öğretmenlerine, arkadaşlarına, ailene söyleme” diyerek küçük yaşta çocukları tembihlediği ve akşamüstü saatlerinde ise “Ben okula geldim. Hediyeleri vermek için seni bekledim fakat yanında baban vardı ve ben dönmek zorunda kaldım. Kimseye söylemezsen tekrar gelerek bu hediyeleri sana vermek istiyorum” ifadeleriyle öğrencileri kandırmaya çalıştığı öğrenildi.





Emniyet inceleme başlattı





Öğrenci velilerinin durumu bildirmesi üzerine emniyet harekete geçerek tehlikeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kentteki tüm okullara yazı göndererek idarecilerin önlem almasını istedi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken sahte hesapla küçük yaşta çocukları kandırıp istismar etmeye çalışan kişi ya da kişileri belirlenmeye çalışıyor.