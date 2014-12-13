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Yaşam

Çocuk tacizcisini Facebook yakalattı: Yakalanmasaydım tüm çocuklara tecavüz edecektim

İstanbul'da yaşayan bir kişinin kandırdığı 8 ile 15 yaşlarındaki kız çocuklarına şantaj yaptığı belirlendi, polis operasyon yaptı

13 Aralık 2014 13:55

İstanbul’da inşaat işçisi E.A., sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan kandırdığı 8 kız çocuğunun tehditle çıplak görüntülerini çekip cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Polise verdiği ifadesinde kendisini “sapık ve hasta” olarak ifade eden E.A.’nın, “Eğer yakalanmasaydım, kandırdığım tüm çocuklara tecavüz edecektim” dediği öğrenildi.

Operasyon, sosyal paylaşım sitesi Facebook’un ABD’deki merkezinden, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, 12 yaşındaki bir kız çocuğu adına açılan hesabın sahte olduğu ve kötü amaçlı kullanıldığı bilgisi ulaşmasıyla başladı. Polis, teknik çalışma sonunda hesabın 25 yaşındaki inşaat işçisi E.A. tarafından kullanıldığını belirledi.

 

Bilgisayarında 2 bin fotoğraf çıktı

 

Habertürk'ün haberine göre, E.A.’nın, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 8 kız çocuğunu kandırarak Kadıköy, Üsküdar, Şişli ve Beşiktaş’ta buluştuğu, tehditle çocukların çıplak görüntülerini çektiği, daha sonra da bu görüntülerle şantaj yapıp cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Siber polisi, bilgisayarın IP numarasından E.A.’nın Kadıköy’deki adresini belirledi. Yapılan operasyon ile E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının bilgisayarında 2 binden fazla çocuk pornosu görüntüsü bulundu.

 

‘Eğer yakalanmasaydım…’

 

Polise verdiği ifadesinde kendisini “sapık ve hasta” olarak ifade eden E.A.’nın, “Eğer yakalanmasaydım, kandırdığım tüm çocuklara tecavüz edecektim” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen E.A. tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanları, “Aileler çocuklarının sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarında ‘Sadece arkadaşlarım görebilir’ seçeneğini etkinleştirirlerse, kötü niyetli kişilerin çocuklarına ulaşmasını engellemiş olurlar” dedi.

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