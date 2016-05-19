Mahkûm, kendisini kelepçeleyen askerle birlikte uçuruma atladı!

Adana’nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 24 yaşındaki Kürşat Tanrıkulu, kelepçelendiği askerle birlikte kendini uçuruma attı. 10 metrelik uçurumdan atlayan Tanrıkulu firar etti, asker tedaviye alındı.

Cumhuriyet’te yer alan haberde; iddiaya göre pazartesi günü polisi arayarak "Yanımda esrar var gelin bunları teslim alın" dediği ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Kürşat Tanrıkulu ile beraberindeki 16 kilo esrarı alıp, Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Tanrıkulu ifadesinde; "Esrar N.Ö.’ ye ait benim de bunların başında durmamı istedi, bir aracın gelip teslim alacağını söyledi" şeklinde konuştu. Tanrıkulu, “Esrarın vatandaşlara zarar verdiğini bildiğimi için vicdan azabı çekmemek için polis arayarak ihbar ettim" dedi.

Birçok suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen Tanrıkulu, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı. İlk olarak, Kozan Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilirken firar eden Tanrıkulu, aynı gün Feke ilçesinde yakalanıp, Kozan M Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

"Yer göstereceğim" diyerek kaçtı

Tanrıkulu’nun tutuklandıktan sonra cezaevi yönetimine başvurarak birçok yerde esrar gizlendiğini hepsinin yerini gösterebileceğini ileri sürmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla inceleme başlatıldı.

Kozan’a bağlı Karanebili Mahallesi Savruk Yaylası mevkiine esrar gömüldüğünü ileri süren Tanrıkulu, bölgeye götürüldü. Araçtan indirilip yeri göstermesi istenen Tanrıkulu, kayalıkların arasında yer gösteriyormuş gibi yapıp birlikte kelepçelendiği askeri iterek uçuruma atladı.

Tanrıkulu firar etti, asker de götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.