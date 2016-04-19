Polisi yaralayan cezaevi firarisi 30 yıl hapse mahkûm edildi

Adana’da kendisini yakalamak isteyen polis memurlarına tabancayla ateş açarak bir polisi yaralayan cezaevi firarisi 32 yaşındaki Talip Özmen, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Yusuf Baştuğ’un haberine göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi ve hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan Talip Özmen'in, merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisini aldı. Geçen yıl 16 Ekim'de polis ekipleri evin etrafını sararak kapının ziline bastı. Kapıyı Talip Özmen'in dayısının eşi 49 yaşındaki Aynur Akıska açtı. Bu sırada içeri giren polislere, Talip Özmen ruhsatsız tabancasıyla ateş açtı. Açılan ateşle polislerden 45 yaşındaki Ali Andırınlıoğlu karnından yaralandı. Diğer polis 43 yaşındaki Cevdet Arslan ise yara almadan kurtuldu. Aynı olayda yerden seken kurşunla Aynur Akıska da ayağından hafif yaralandı. Yaralı polis memuru ile kadın hastaneye kaldırılırken, Talip Özmen nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"Polise saygım sonsuz özür diliyorum"

Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Talip Özmen hakkında, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, basit yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 47.5 yıl hapis, tutuksuz sanık Aynur Akıska için de görevi yaptırmamak için direnme suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Talip Özmen, "Kapıyı açan yengem, birilerine 'Yapmayın, vurmayın' diyordu. Kapıya baktım. 2 kişinin ellerinde silahı bana doğrulttuğunu gördüm. Bana polis olduklarını söyleseler teslim olurdum. Bunları hasımlarım zannettim. Ben de 2 el ateş ettim. Polise ateş etmem, onlara saygım sonsuzdur. Özür diliyorum" dedi.

"Polis olduğumuzu söyledik"

Eve gelen kişilerin polis olduklarını söylemediklerini öne süren tutuksuz Aynur Akıska da, "Ben Talip Özmen'e kaçmasını da söylemedim, kimseyi de engellemedim" diye savunma yaptı. Yaralanan polis Ali Andırınlıoğlu ve ateş açılmasına karşın kurşun isabet etmeyen Cevdet Arslan, sanıklara polis olduklarını söylediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, Özmen'i polis Ali Andırınlıoğlu'nu öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl, diğer polis Cevdet Arslan'ı da öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle 13 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl hapis, yengesi Aynur Akıska'yı yaralama suçundan ise 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynur Akıska ise beraat etti.