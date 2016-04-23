Firari cezaevi mahkûmu kayıp çocuklarla birlikte yakalandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen ay cinayet suçundan yattığı İstanbul'daki cezaevinden firar eden mahkûm 39 yaşındaki Hüseyin E. jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Firarinin yanında ikisi kendi çocuğu olmak üzere beş çocuk da bulundu. Ailelerinin kayıp başvurusu yaptığı çocuklar, yakınlarına teslim edilecek.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Yaşar Anter’in haberine göre, İstanbul Silivri Cezaevi'nde adam öldürme suçundan cezasını çeken Hüseyin E., geçen 2 Mart'ta firar etti. Bir süre sonra ikisi kendi çocuğu üçü ise çocuklarının arkadaşı beş çocuktan da haber alınamadı. Çocukların aileleri kayıp başvurusu yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ekipleri, çocukların yerini jandarmaya bildirildi. Hareket geçen ekipleri firari Hüseyin E. ile birlikte kayıp çocuklar A.S.E. (17), C. E. (16), E.E. (16), H.G. (17), E.Ç. (16) de bulundu.