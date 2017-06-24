'Adalet Yürüyüşü'ne avukatlar, cübbeleriyle katıldı, tutuklu Cumhuriyet çalışanlarının eşleri de yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nde onuncu gün geride kaldı. 432 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 179 kilometre yol katedildi. Korteje katılımın, geçen günlere kıyasla arttığı gözlemlendi.

Öte yandan bayramın 1. günü için de planlamada değişikliğe gidildi. Kamp alanında yapılan anonslara göre, Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler yarın sabah Karaağaç Köyü'nde bayram namazı kılacak ardından saat 10'da kamp alanında bayramlaşma etkinliği yapılacak. Ardından yürüyüşe devam edilecek. Daha önce bayramın birinci günü yürüyüşe mola verileceği belirtilmişti, ancak Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşün kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiği yönündeki itirazı üzerine planlarda değişikliğe gidildiği kaydedildi.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, sağduyu çağrısında bulundu. "Adalet yürüyüşü"nün bayrama ayrı bir anlam katacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Tüm yurttaşlarımın bayramlarını kutluyorum. Bayramların, bizim için şöyle bir özelliği var. Dini bayramlarda hep bir araya geliriz. Küskünlükleri sona erdiririz. Kardeşçe bir arada oluruz. Oturur sohbet ederiz. Sabah oturur kucaklaşırız. Dolayısıyla bayramın memlekete huzur, barış, esenlik getirmesini istiyorum. Gerginliklerden Türkiye, çok acılar çekti çekiyoruz. Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bu yürüyüşün adalet yürüyüşü olması bu açıdan da çok önemli. Bayrama ayrı bir anlam katacaktır adalet yürüyüşü.

Buna da özellikle önem verdiğimi ifade etmek isterim. Gerilen, kutuplaşan söylemlerle bir Türkiye'den söz etmek hoşuma gitmiyor. Birlikte yaşayan, uygarca tartışan, bir araya gelebilen bir Türkiye hepimizin ortak özlemi. Bu yürüyüşün temel amacı da o."

İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, bugün korteje cübbeleriyle katıldı. Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan,

yürüyüşle ilgili olarak hukukçulara yönelik çağrısında "Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve barolar başta olmak üzere, hukuk konusunda duyarlı kim varsa bu eyleme katılmalı" demişti.

Avukat Turgut Kazan, 'adalet yürüyüşü'nde: Tüm hukukçular bu çığlığa katılmalı

Korteje, "Bir CHP milletvekili, makam odasındaki Atatürk portresini indirdi" iddiası nedeniyle mart ayında partiden ihraç edilen Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da katıldı. Nazlıaka, yürüyüş boyunca Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

Bayram programı

Bayramın 1. günü için de planlamada değişikliğe gidildi. Kamp alanında yapılan anonslara göre, Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler yarın sabah Karaağaç Köyü'nde bayram namazı kılacak ardından saat 10'da kamp alanında bayramlaşma etkinliği yapılacak. Ardından yürüyüşe devam edilecek.

Daha önce bayramın birinci günü yürüyüşe mola verileceği belirtilmişti, ancak Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşün kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiği yönündeki itirazı üzerine planlarda değişikliğe gidildiği kaydedildi.

İşte dakika dakika yaşananlar

18:20 - Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan Eko-Şov Ritim Grubu konaklama alanında da yürüyüşe müzikle destek vermeye devam ediyor.

17:45 - Adalet Yürüyüşü'nde 10. gün geride kaldı. Yürüyüşe katılanlar Bolu girişindeki konaklama alanına ulaştı.

17:30 - Bolu'ya giren Adalet Yürüyüşü katılımcıları, "Hak hukuk adalet", "Ülkenin onuru Kılıçdaroğlu", "Hırsız, katil, AKP", "Kahrolsun AKP diktatörlüğü" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları attı.

16:20 - Bolu Organize Sanayi Bölgesi sapağında mola verildi.

16:10 -Yürüyüşün yanında bir kaza meydana geldi. Yürüyüşü izleyen bir sürücü önündeki aracın durduğunu fark etmeyerek arkadan çarptı.

16:00 - Nişanlanacağı gün Ergenekon soruşturması kapsamında sahte olduğu belirtilen delillerle tutuklanan ODTÜ öğrencisi Hüseyin Aydemir'in ailesi de yürüyüşe katılıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Hüseyin için de adalet, haksızlığa uğrayan herkes için adalet istiyoruz. Hüseyin 7 senedir cezaevinde, bugün adımlarımızı onun için de atıyoruz." dedi.

15:45 - Kılıçdaroğlu'na yürüyüşün bu kısmında eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazar, çizer ve yöneticilerinin eşleri de katılıyor.

15:30 - Kemal Kılıçdaroğlu, T24'e konuştu. "Haksızlığa uğrayanlar ve adalet arayanlar asla ve asla yorulmayan insanlardır" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, sözlerine "Mücadele edeceğiz, sonuna kadar edeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi ve adaleti getireceğiz. T24’ün bütün okurlarına yürekten sevgiler, selamlar sunuyorum" diye devam etti.

15:00 - Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, mola sırasında yaptığı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tezcan, "Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı, bu yürüyüşü kriminalize etmek için özel bir çaba harcıyor. Adında ‘adalet’ olan bir iktidarın, bu yürüyüşten rahatsız olmasını anlamak güç" dedi.

CHP: Adında 'adalet' olan bir iktidar bu yürüyüşten niye rahatsız oluyor, anlamak güç!..

14:00 - Kılıçdaroğlu, kendisini "bozkurt" işaretiyle selamlayan gruba, "bozkurt" işareti ile yanıt verdi.

13:30 - Barış Yarkadaş, "Omuzdan tutun beni" türküsünü seslendirdi; CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin halaya katıldı.

13:10 - Katılımcılar, mola sırasında telefonlarını mobil jeneratörde şarj etti.

13:00 - CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Adalet" isimli kitabını dağıttı.

11:50 - Birinci mola yerine varıldı. Kortej, yürüyüşüne saat 15:30'da yeniden başlayacak.

11:15 - Kortejdekiler, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın öncülüğünde, "Leylim Ley" türküsünü söyledi.

11:00 - Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da korteje katıldı.

10:45 - Bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan TEM'deki çok sayıda sürücü de, yürüyüşe kornalarla destek veriyor.

10:30 - T24'e konuşan avukat Turhan Engin, "Adaleti köprüden önceki son çıkışta bulacağız" dedi.

10:05 - Korteje bugün İstanbul Barosu da katıldı. Baroya bağlı avukatlar, yürüyüşe cübbeleriyle devam ediyor.

10:00 - Yürüyüş, Köroğlu Tesisleri’nden başladı.

Neler yaşandı?

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, 14 Haziran'da mahkeme salonunda tutuklandı. Kılıçdaroğlu, aynı gün söz konusu tutuklama kararına tepki gösterdi; "Herkes için adalet" diyerek ertesi gün (15 Haziran 2017) Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"ne başladı.

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe katılan siyasiler arasında AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de yer aldı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da 17 Haziran 2017'de "Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a doğru gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu dün, 16 kilometre yol kat etti. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.

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Kavurmacı'nın tutuklanmasına tepki

Yürüyüşün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra "sağlık sorunları" gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

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"Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün yürüyüşe ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadesini kullandı.

Kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Yürüyüşün dördüncü gününde kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı, ertesi gün (19 Haziran 2017) hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, "Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" dedi; Tatlı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Adaleti düşünme eylemi

Dün, Türkiye genelinde adaleti düşünme eylemi başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, saat 18:00'de başlatılan eylemle ilgili olarak "Herkes durarak adaleti düşünecek" dedi.

Grup toplantısı,

Çamlıdere yol ayrımında yapıldı

Partisinin Çamlıdere yol ayrımında gerçekleştirdiği grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "adalet yürüyüşü"ne yönelik olarak kullandığı "Unutmayın ki 138'inci madde sadece siyasetçiler için çalışmaz, A'dan Z'ye herkes için çalışır ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın" ifadesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Senin ve hükümetinin hakimlere, mahkemelere talimat verdiğini ispat edersem ben, sen namuslu bir insan gibi görevinden istifa edecek misin?" diye konuştu.

Anayasanın 138'inci maddesi şöyle:

MADDE 138: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

2019 yılında, demokrasinin şaha kalkacağı bir dönemin başlayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Her firavunun 'Musa'sı vardır. Firavun belli, 'Musa'lar burada. Biz zulme karşı direneceğiz, adaleti savunacağız."

MYK toplandı

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da dün, yürüyüş güzergâhı üzerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, iktidara yönelttiği eleştirisinde "Şimdi siz, kalkacaksınız, yargıyı tahakküm altına alacaksınız. Baskı altına alacaksınız. Ondan sonra döneceksiniz, diyeceksiniz ki; Kemal Kılıçdaroğlu yürümesin. Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar" ifadesini kullandı.

Tezcan, "adalet yürüşü"ne katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun 7 gündür bu yana Genel Başkanımızın arkasında, dağ tepe demeden, yağmurda, çamurda, güneşte adaleti arıyorlar. Kararlılıkla arayanlar, biliyoruz ki adaleti bulacaklar" diye konuştu.

Veli Ağbaba hem çaldı, hem oynadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mola yerinde davul çaldı; zurna eşliğinde "Ördeği ipek ile bağlamışlar" türküsünü seslendirdi. Yürüyüş, bu sırada renkli anlara sahne oldu.

Destici'ye yanıt

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin "adalet yürüyüşü"nün "hayır" bloğunu ayakta tutmak için yapıldığı eleştirilerine de cevap veren Kılıçdaroğlu, “Adalet yürüyüşü içinde ‘o onu dedi bu bunu yaptı’ya odaklanmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Gülmen ve Özakça için pankart

Kortejde, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için de pankartlar açıldı. Ankara’da işlettiği kuruyemiş dükkanını yürüyüşe katılmak için kapatan esnaf Hıdır Aydun, bugün de korteje katılanlar arasındaydı.

"Şehadet için koşar, öldürürüz" tehdidi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır dün (23 Haziran 2017) sabah saatlerinde yürüyüşe ilişkin olarak "Bizler ümmetin liderinin, reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Tek kelimesiyle bu hak yolda bırak senin gibi yürümeyi ölürüz, şehadet için koşar öldürürüz" tehdidini dile getiren bir grup vatandaştan şikâyetçi oldu.

Berberoğlu için AYM'ye başvuru

12 milletvekilinden oluşan heyet dün İstanbul'da bulunan Maltepe Cezaevi'nde Berberoğlu'nu ziyaret etti. Heyet, Fatma Kaplan Hürriyet, Dursun Çiçek, Turabi Kayan, Sibel Özdemir, İlhan Kesici, Lale Karabıyık, Tahsin Tarhan, Mustafa Balbay, Zeynel Emre, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen ve Erdin Bircan'dan oluştu. Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Cenaze izni

Enis Berberoğlu'na, iki gün önce hayatını kaybeden kayınpederinin cenazesine katılması için bir günlük izin verildi. Cami avlusunda kısa bir açıklama yapan Berberoğlu, şunları söyledi:

"Bakanlıkların çok hızlı çalışması sayesinde, ailemin acısını paylaşmak üzere, cenazeye yetiştim. Çok üzgünüm. Murat Aydın, köy enstitüsü mezunu. Yıllarca öğretmenlik yapmış bir aydınlık savaşçısıydı. Kendisi bana Oya'yı hediye etti. Ben de ona bir torun vererek bir ölçüde karşılığını verdim. Durumum malum. Burası bir cenaze. Buna uygun davranmamız gerekiyor. Siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece, benim gibiler için adalet uğruna yollara düşenlere çok minnettarım, çok teşekkür ederim."