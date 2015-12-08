Adalet Bakanlığı: Tecrit yok, Dündar 6 saat 23 dakika, Gül, 33 saat 23 dakika aile ve milletvekilleriyle görüştü

Adalet Bakanlığı, Adana’da durdurulan mit TIR’larının içerisinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan Can Dündar ve Erdem Gül’e, ceza infaz kurumunda tecrit uygulandığı iddiaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. "Bugüne kadar hiç bir hükümlü ve tutukluya tecrit uygulaması yapılmadığı gibi adı geçen tutuklulara da tecrit uygulaması yapılması söz konusu değildir" denilen açıklamada Can Dündar'ın 36 saat 23 dakika, Erdem Gül'in 33 saat 23 dakika aile ve milletvekilleriyle görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Can Dündar ve Erdem Gül, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Kasım 2015 tarihli tevkif kararına istinaden tutuklanarak 26 Kasım 2015 tarihinde Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulmuşlardır. Tutuklu Can Dündar kuruma yerleştirildiği tarihten bu yana avukatlarıyla 34 kez açık ziyaret şeklinde, bakanlıkça açık ziyaretine izin verilen milletvekilleriyle 23 kez, ailesiyle 2 kez olmak üzere toplam 59 kez ziyaretçileriyle 36 saat 23 dakika açık görüşme gerçekleştirmiştir. Tutuklu Erdem Gül kuruma yerleştirildiği tarihten bu yana avukatlarıyla 27 kez açık ziyaret şeklinde, Bakanlıkça açık ziyaretine izin verilenler milletvekilleriyle 24 kez, ailesiyle 6 kez kapalı ziyaret olmak üzere toplam 57 kez ziyaretçileriyle 33 saat 23 dakika görüşme gerçekleştirmiştir. Yasal mevzuatımızda hükümlü ve tutuklulara yönelik tecrit uygulaması yer almamaktadır. Bugüne kadar hiç bir hükümlü ve tutukluya tecrit uygulaması yapılmadığı gibi adı geçen tutuklulara da tecrit uygulaması yapılması söz konusu değildir.