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Cumhuriyet: Dündar ve Gül'e daktilo vermediler, damadın kanalındaki dizi için cezaevine plato kurdular!

Tutuklu Deniz Seki, ATV'nin 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi için kamera karşısına geçti

08 Aralık 2015 16:34

Cezaevinde bulunan şarkıcı Deniz Seki’nin ATV’deki 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi için kamera karşısına geçmesine, cezaevi yönetimince izin verilmesine karşılık tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'e daktilo verilmemesine Cumhuriyet gazetesinden tepki geldi. Gazetede yer alan haberde, “Dündar ve Gül'e cezaevinde daktilo izni verilmedi ancak 'damat'ın kanalı ATV'nin dizisi için cezaevine plato kuruldu” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet’te yer alan haber şöyle:

MİT TIR'ları haberleri nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e cezaevinde daktilo izni verilmedi ancak 'damat'ın kanalı ATV'nin dizisi için cezaevine plato kuruldu. Dündar ve Gül'e daktilo verilmemesinden birkaç gün sonra, Adalet Bakanlığı'ndan özel izin alınarak, ATV'nin dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' için Deniz Seki konuk oyuncu oldu.

Adalet Bakanlığı’nın Seki’ye dizi için izin vermesi tartışmaları beraberinde getirdi. Kamuoyunda hukuki yönü tartışılan davalardaki tutukluların cezaevinden cenaze ya da düğün gibi gerekçelerle izinli olarak dışarı çıkarılmaması, çifte standart uygulanıyor yorumlarına neden oldu.

Dizinin sahneleri Seki’nin kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çekildi. Seki, dizide Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır’ın koğuş arkadaşı olarak izleyenlerin karşısına geçti.

Senaryonun çekimi için dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz, önce Seki’nin ailesi ve avukatları ile temasa geçti. Ardından Adalet Bakanlığı’ndan özel izin aldı. Daha sonra dizi çekimleri için cezaevinde bulunan dizi oyuncularıyla Seki’ye haber gönderildi. Seki’nin de olumlu yanıt vermesi üzerine çekimler gerçekleşti.

Dizinin bugün akşam izleyicisiyle buluşacağı 14. bölümünde, Deniz Seki rol gereği Hallac-ı Mansur’un bir sözünü söylüyor, ardından kendi bestelediği şarkısını seslendiriyor.

Seki, Jandarma’nın 2009’da düzenlediği bir operasyonda “Uyuşturucu temin etmek” suçlamasıyla tutuklandı. 220 gün hapis yattıktan sonra 24 Ekim 2009’daki ilk duruşmasında tahliye edildi. Ancak devam eden davada Özel Yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “kokain satın alıp içmek” ve “başkalarına uyuşturucu temin etmek” suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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