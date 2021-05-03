Adalet Bakanı Gül'den muhalefete İnsan Hakları Eylem Planı çağrısı: Eksik gördükleri bir şey varsa söylesinler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı konusunda muhalefete çağrıda bulunarak, "Eğer eksik gördükleri bir şey varsa söylesinler... Hatta daha da ileri götürecekleri önerileri varsa onu da söylesinler... Birlikte karar verelim..." dedi.

Çekirge, Gül'ün şu sözlerini aktardı:

"Bu herhangi bir siyasi partinin değil, insanlarımızın yasası olacak. Mesele iktidar muhalefet polemiği değil. Bu ülkede yaşayanların hakları meselesidir...

"Biz daha önce de böyle yasalar çıkarttık. Muhalefet yeri geldi eleştirdi. Ama sonuçta insanlarımız için ortak noktada oy kullandık yasalar çıktı... Yine olur. Çünkü mesele insandır...

“Tamam muhalefeti anlıyorum. Ama işte buradan söylüyorum, eğer eksik gördükleri bir şey varsa söylesinler... Hatta daha da ileri götürecekleri önerileri varsa onu da söylesinler... Birlikte karar verelim...

“Geçmişte benzeri yasaları Meclis’e getirdik. İnsan hak ve hukuku olduğu için muhalefet destekledi. Zaman zaman siyasi polemikler oldu. Ama aştık... Biz bu eylem planını da polemiklerden uzak tutmak istiyoruz. O yüzden muhalefete eğer varsa bir öneriniz bekliyoruz diyoruz. Amaç insanlarımız için doğrusunu yapmak. Gelecek nesillere bırakmak. O yüzden diyorum ki. Bu bir siyasi parti meselesi değildir, insan hakları meselesidir...”

TIKLAYIN - Hürriyet yazarı Çekirge: 146 sayfalık İnsan Hakları Eylem Planı’nı satır satır okudum, altına imzamı atarım

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