Hürriyet yazarı Çekirge: 146 sayfalık İnsan Hakları Eylem Planı’nı satır satır okudum, altına imzamı atarım

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, 11 temel ilkeden oluşan İnsan Hakları Eylem Planı belgesini satır satır okuduğu nu belirterek, “Ben bu insan hakkı belgesinin altına imzamı atarım” dedi.

Okurken heyecanlandım çünkü, her birimizin içine ‘dert’ olan, ‘Neden bizde eksik?’ diye üzüldüğümüz, ‘Avrupa’ya bakın’ dediğimiz, insan hakkı adına ne varsa bu belgede gördüm” diyen Çekirge, “Elbette hukukçular tartışır. Ama ben son sözü şimdiden söylüyorum, lütfen bu planı 2 yıla yaymayın. Ve seçimlerden önce yasalaştırın” çağrısında bulundu.

Çekirge, İnsan Hakları Eylem Planı belgesinden bölümler aktardığı yazısında, şunları kaydetti:

146 sayfalık bu eylem planı kişi hak ve özgürlükleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ciddi atıflar yapıyor. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadlarına dayandırılan pek çok madde var... Okurken, “hadi keşke” dedim. Çünkü bu millet, en geniş anlamda insan haklarını ve demokratik yaşamı hakediyor... Keşke iktidarı ve muhalefetiyle el ele verip daha da katkı yaparak bu eylem planı hayata geçirilse... Bazı muğlak ifadeler yerine... 2023 seçimlerine gitmeden... Her birimizin hakkı olan bu eylem planı hayata geçse...”

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