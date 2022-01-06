Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özel'e Kur'an kursu tepkisi: O köprülerin altından çok sular aktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş aralığına Kur'an kursu çalışmaları ve Milli Eğitim Şurası'na verdiği önergeye, CHP tarafından karşı çıkılmıştı. CHP Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Orta Çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var. 20 yıl sonra okuduğunu anlamayan kindar bir nesil çıkar" demişti.

Özel'e AKP'li siyasetçilerden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan tepki gelmişti.