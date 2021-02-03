Adalet Bakanı Gül: Darbe anayasalarının tortularını ortadan kaldıracağız, yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Gaziantep 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Cumhur ittifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz” sözlerinin ardından "yeni anayasa" tartışmalarına ilişkin konuştu.

Gül, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız. Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak."

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