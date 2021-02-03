Erdoğan’ın işaret ettiği ‘yeni anayasa’ için AKP kulislerinde ne konuşuluyor?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cumhur ittifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz” sözleri parti içinde yankı buldu. Kulislerde konuşulmaya başlanan yeni anayasa düzenlemesinin neler olabileceği tartışılıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP kulislerinde, yeni anayasada olabilecek başlıklar arasında cumhurbaşkanı yemininin değiştirilmesinden, hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlere kadar değerlendirme yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle cumhurbaşkanı yeminindeki tarafsızlık ifadesinin yarattığı sıkıntılar aktarılıyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargıyla ilgili düzenlemelerin de olabileceği, ABD’de olduğu gibi cumhurbaşkanına Meclis’e yasa teklifi sunma yetkisi verilmesinin de tartışılabileceği ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, sivil anayasa konusu, partinin MYK’sının yanı sıra Bakanlar Kurulu toplantılarında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün reform paketini anlattığı oturumlarda konu başlığı oldu. Bakanın sözlerinin ardından söz alan bazı üyelerin de ayrıntıya girmeden anayasa değişikliğinin tekrar gündeme getirilebileceğini savunduğu öğrenildi. Erdoğan, her iki toplantıdaki değerlendirmelerin üzerine yorum yapmadı.