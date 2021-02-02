Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çıkışına hangi parti ne dedi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide ve hukukta reform açıklamalarını daha ileriye taşıyarak 'yeni bir anayasaya' vurgu yapması siyasetin gündemini belirledi.

DEVA, İyi Parti ve MHP'den Erdoğan'ın "Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" sözlerine farklı değerlendirmeler geldi

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Cumhur İttifakı'nın bileşeni MHP, Erdoğan'ın 'yeni bir anayasa' çıkışına Cumhurbaşkanlığı Sistemi bağlamında destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çıkışıyla ilgili olarak "Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir" dedi.

Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin, müzahir (arkalayan) yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek "Parlamenter sistemin tozu ve tortularıyla Türkiye’nin ufkunun perdelenmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni en azından zaafa uğratma riski taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmesi, serpilmesi, taban tutması, devlet ve millet hayatına nüfuz eden kilitlerin açılması bu sayede mümkün olacaktır" diye konuştu.

Yeni anayasa tartışmalarına dahil olan İyi Parti ise temkinli yaklaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla anlayış birliğine vardığımız taktirde' ifadesini hatırlattı.

"Cumhurbaşkanı yönetimdeki keyfiyeti artıracak adımları mı kastediyor?"

İyi Parti Başkanlık Divanı'nın 'nasıl bir yeni anayasa?' sorusunu sorduğu açıklamasında "Anlamak istediğimiz şudur ki; sayın Cumhurbaşkanı, yürütmenin elini rahatlatacak, yönetimdeki keyfiyeti artıracak yeni adımları mı, yoksa milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir sistemi mi kastediyor? Dolayısıyla, iktidar ve ortağının daha dört yıl önce değiştirdikleri anayasada ne gibi yenilikler ya da değişiklikler planladığını bilemiyoruz" dedi.

İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusunun yapıldığı açıklamada "Cumhur ittifakının, Türkiye’yi zora sokan Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sorgular hale gelmesi, doğru bir adımdır" denildi.

"Zihniyet değişmeden yeni anayasa da çözüm olmaz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yeni anayasa tartışmasına dahil olarak "Yargı bağımsızlığı ve güçler ayrımı olmadan Anayasa’yı değiştirseniz de ülkenin sorunlarına çözüm getiremezsiniz” dedi.

FOX TV’de konuşan Ali Babacan güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yineleyerek "Türkiye’yi yöneten zihniyet güçler ayrımına, yargı bağımsızlığına inanmıyor. Bu iki faktör olmadan Anayasanın neresine ne değişiklik getirirseniz getirin, ülkenin sorunlarına çözüm getiremezsiniz" ifadesini kullandı.