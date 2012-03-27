Adalet Bakanı Ergin: Yayın durdurma önlenecek

Adalet Bakanlığı, yayın organlarının kapatılma riskiyle karşıya kalmamaları için hazırlanan ve 3. yargı paketi olarak bilinen düzenlemenin bu yılın Ocak ayında TBMM'ye sunulduğu hatırlatılarak, bu düzenleme Genel Kurul'da görüşüldükten sonra, yayın organlarının kapatılmasının önüne geçileceği bildirildi.

Adalet Bakanlığı'ndan, Özgür Gündem gazetesinin yayınının durdurulması kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yayın organlarının daha özgür bir ortamda yayın hayatını sürdürebilmeleri ve kapatılma riskiyle karşıya kalmamaları için Adalet Bakanlığınca hazırlanan düzenlemenin Ocak 2012 de TBMM'ye sunulduğu anımsatılan açıklamada, yargı hizmetlerinin hızlandırılması paketi olarak kamuoyuna sunulan paketin şu an Adalet Alt Komisyonu'nda görüşüldüğü, düzenleme Genel Kurul'da görüşüldükten sonra yayın organlarının kapatılmasının önüne geçileceği belirtildi.

Açıklamada, yapılan düzenlemeyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun, ''terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik, işlenmiş suçları ve suçlularını övme veya terör örgütünün propagandasını içeren süreli yayınların kural olarak hakim kararı ile tedbir olarak on beş günden bir aya kadar durdurulabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu tedbir yasağı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının emriyle de uygulanabilmektedir'' hükmünü içeren 6. maddesinin beşinci fıkrasının yürürlükten kaldırılacağı kaydedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) de Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesinin beşinci fıkrasıyla ilgili, ''süreli yayınlara ilişkin kısıtlamaların belirli haber ve makalelere değil, yerel mahkeme kararlarının verildiği sırada gelecekteki içerikleri bilinmeyen yayınına uygulandığını'' belirttiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

''AİHM, gazete yayınlarının durdurulmasına yönelik kararların önleyici etkisinin, başvuranların ileride benzer makale ve haberler yayımlamasını engellemek ve mesleki faaliyetlerini aksatmak için üstü kapalı bir yaptırım anlamına geldiği sonucuna varmıştır. AİHM, gazetelerin belirli sayılarına el koymak veya belirli makalelerin yayımlanmasına sınırlamalar getirmek gibi daha yumuşak tedbirler alınabileceği yorumunda bulunmuştur. Mahkeme, yerel mahkemelerin, kısa süreliğine de olsa gazetelerin basım ve dağıtımlarını durdurarak, kendilerine tanınan sınırlı takdir yetkisini aştığını ve basının demokratik toplumun gözlemcisi rolünü gerekçesiz bir şekilde sınırlandırdığı sonucuna varmıştır.

Kamuoyu tarafından 3. Yargı Paketi olarak bilinen ve şu an TBMM Adalet Alt Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden tasarının yürürlükten kaldırılan maddelere ilişkin çerçeve 86. maddesiyle Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesinin 5. fıkrasının kaldırılması öngörülmekte ve AİHM tarafından verilen ihlallerin önlenmesi amaçlanmaktadır.''