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Özgür Gündem'in kapatılması Taksim'de protesto edildi

Özgür Gündem gazetesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu protestocu grup, Taksim tramvay durağı önünde toplandı

26 Mart 2012 13:28

Özgür Gündem Gazetesi'ne bir ay kapatma cezası verilmesi Beyoğlu'nda protesto edildi.

Bazı siyasi parti temsilcilerinin ve Özgür Gündem gazetesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu protestocu grup, Taksim tramvay durağı önünde toplandı.

Gruptakiler, pankartlar açarak, sloganlar eşliğinde Galatasaray Lisesine kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, ''Gazetecilerin özgürlükleri kısıtlandıkça, halkın gerçekleri görmesi engellenecektir. Basına yapılan sansür ve baskıyla hiçbir yere varılamaz. Daha aydınlık ve gelişmiş bir ülke için gazeteciler susturulmamalı, yazılarına sansür yasağı konmamalıdır'' diye konuştu.

Özgür Gündem yazarlarından Bayram Balcı da, gazetesine yapılan engellemenin haksızlık olduğunu söyledi.

Balcı, şöyle devam etti:

''Bu saldırı sadece gazetecilere değil, halkın gerçeği öğrenme hakkına karşı yapılıyor. O yüzden sadece gazeteciler değil, haklarına sahip çıkan herkes bugün bu meydanda. Gazetemizin toplatılmasından, bir aylık kapatılmasına kadar bütün engeller önümüze konuldu. Biz gazeteciler olarak yargı kararlarında daha özgür ve sesimizin duyulduğu uygulamalar istiyoruz.''

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, gazetenin pazar günkü sayısının 1, 8, 9, 10 ve 11. sayfalarında yer alan haber, yorum ve fotoğrafların "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla, gazeteye bir ay kapatma cezası verirken, gazetenin pazar çıkan tüm sayılarına el konulmasına karar verilmişti.

 

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