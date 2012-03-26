Özgür Gündem’in kapatılması basın meslek örgütlerinden tepki topladı

Özgür Gündem gazetesi hakkında 1 ay kapatma cezası verilmesi, basın meslek örgütleri tarafından “basına vurulmuş bir darbe” olarak değerlendirdi. Açıklamalarda, Terörle Mücadele Yasası (TMY) eleştirilirken “Türkiye’de düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün yok edilmesinin bir başka boyutu bu olayla ortaya çıktı. Bu Türkiye’nin ayıbıdır, ayıbın sahibi de iktidardır” denildi.

Sibel Bahçetepe'nin Cumhuriyet'teki haberine göre; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, gazetenin önceki günkü sayısının 1, 8, 9, 10 ve 11. sayfalarındaki haber, yorum ve fotoğraflarla “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla, gazeteye 1 ay kapatma cezası verilmesi tepkilere neden oldu.



‘Gazeteciler terörist sayılıyor’



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç “Türk hukukunun ayıplarından biri olan TMY gazetecilerin kolaylıkla terörist sayılmasını sağladığı gibi, gazeteleri de terör aracı olarak nitelendiriyor” dedi. TMY’nin 7. maddesinin yayının durdurulması cezası verilmesine olanak sağladığını anımsatan Erinç, “İfade özgürlüğünü yok saydığına ilişkin açıklamalar, yasanın yürürlüğe girdiği 1991 yılından bu yana dile getiriliyor ama yasa yapıcıyı etkilemiyor. TBMM’ye sunulan 3. Yargı Paketi tasarısında bu uygulamadan vazgeçilmesi de öngörüldü. Ancak tasarının Adalet Komisyonu’nda bir adım bile ilerlememesi uygulamanın sürmesine olanak sağlıyor” dedi.



‘Bağışlanamaz’



Basın Konseyi ve Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Başkanı Orhan Birgit ise düşünce özgürlüğüne ambargo konulmasının bağışlanabilir olmadığını söyledi. Birgit, “Bir gazetenin ya da kitabın bu anlamda yasaklanması Türkiye’nin bütün iddialara karşın, çağdışı bir baskı altında kaldığının en yeni kanıtıdır. İlgililerin ve özellikle yargının bu doğrultuda harekete geçmesini istiyoruz” çağrısı yaptı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay da “İktidar bir yandan gazetecileri terörist ilan ederken, gazeteleri de kapatma, yok etme yoluna gidiyor” değerlendirmesini yaptı. Abakay, kapatılma kararını kınadığını vurgulayarak, özetle şöyle devam etti: “90’larda Özgür Gündem’in elemanlarının çoğu öldürüldü, bundan hıncını alamamışlar, şimdi de kapatma yoluna gidiyorlar. Yüz karası bir olaydır.”