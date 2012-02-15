Adalet Bakanı Ergin: Savcı hakkında inceleme izni verebilirim

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT'çiyi ifadeye çağıran Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya hakkında HSYK'nın başlattığı incelemeye izin verebileceğini söyledi.

TBMM Adalet Komisyonunda, gazetecilerin, HSYK'nın Cumhuriyet Savcısı Sarıkaya hakkında başlattığı incelemeye izin verip vermeyeceğine ilişkin sorusuna, “3. Daire'nin bugüne kadar yapmış olduğu değerlendirmelere genel itibariyle katıldık. Çok aykırı bir şey yoksa, bugüne kadarki inceleme ve soruşturma kararlarının tümüne onay vermiş durumdayım. Buna vermemem için özel bir sebep yoksa, buna da vereceğim demektir” karşılığını verdi.

Ergin, “Talebi incelediniz mi?” sorusuna ise yanıt vermedi.