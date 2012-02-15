T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Bakanı Ergin: Savcı hakkında inceleme izni verebilirim

Bakan Sadullah Ergin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT'çiyi ifadeye çağıran Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya hakkında HSYK'nın başlattığı incelemeye izin verebileceğini söyledi.

15 Şubat 2012 13:31

 

 
T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT'çiyi ifadeye çağıran Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya hakkında HSYK'nın başlattığı incelemeye izin verebileceğini söyledi.
 
TBMM Adalet Komisyonunda, gazetecilerin, HSYK'nın Cumhuriyet Savcısı Sarıkaya hakkında başlattığı incelemeye izin verip vermeyeceğine ilişkin sorusuna, “3. Daire'nin bugüne kadar yapmış olduğu değerlendirmelere genel itibariyle katıldık. Çok aykırı bir şey yoksa, bugüne kadarki inceleme ve soruşturma kararlarının tümüne onay vermiş durumdayım. Buna vermemem için özel bir sebep yoksa, buna da vereceğim demektir” karşılığını verdi.
 
Ergin, “Talebi incelediniz mi?” sorusuna ise yanıt vermedi.

ETİKETLER

sadullah erginadalet bakanıhsyk mit

İlgili Haberler

MİT'i ifadeye çağıran savcı görevden alındı!

Özel Yetkili Savcı Sadrettin Sarıkaya soruşturmadan alındı

MHP lideri Bahçeli: MİT Müsteşarı ifade vermeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Müsteşarı’ nın ifadeye çağrılmasıyla iktidar partisinin tutumunu değerlendirdi.

Savcı Sarıkaya'ya bir darbe de HSYK'dan

KCK soruşturmasından alınan özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya hakkında HSYK da inceleme başlattı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24