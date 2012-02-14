MHP lideri Bahçeli: MİT Müsteşarı ifade vermeli

T24 - MHP Genel Başkanı lideri, İlker Başbuğ’un tutuklanması karşısında sessiz kalan iktidar partisinin MİT Müsteşarı’ nın ifadeye çağrılması üzerine harekete geçmesini "İki yüzlülüğün daniskası" olarak nitelendirdi.

MİT Müsteşerı Hakan Fidan’ın özel yetkili savcı tarafından ifadeye çağrılmasının ardından iktidar partisi tarafından gündeme getirilen kanun değişikliklerine değinen Bahçeli, isim vermeden eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanmasını hatırlattı.

Bu tutuklanmayı normal karşılayan AKP zihniyetinin, kendisine dokunan yargılama sürecine karşı cephe almaktan çekinmediğini kaydeden Bahçeli, "Bu iki yüzlülüğün daniskasıdır" ifadesini kullandı.

AKP’nin hukuka siyasal emelleri doğrultusunda seferber ederek gerçek emelini ortaya koyduğunu belirten Bahçeli, Başbakan Erdoğan’ın, 'Bugün artık milletin yargısı var' sözlerini hatırlattı. Bahçeli, yaşanan sürecin bunun doğru olmadığını ortaya koyduğunu ve bu sözlerin havada kaldığını kaydederek, "Hukuğun kimin arka bahçesi olduğu kimin tetikçisi hakline geldiği gözler önündedir" dedi.

'Türkiye'nin çivisi çıktı'

Hukuka saygısızlık ve kural tanımazlığın bir gün bunu yapanların başına büyük dertler açacağını kaydeden Bahçeli, "Türkiye’nin çivisi çıkmış, ayarlar kaçmış ve düzen temelinden bozulmuştur" ifadesini kullandı.

Erdoğan'a tavsiye: İfade vermeli

İsim vermeden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yaşanan sürece ilişkin 'Aklımla izah edemiyorum' sözlerini eleştiren Bahçeli, Başbakan Erdoğan’a seslendi:

"Emniyet, MİT ve yargı devletin taşıyacı 3 direğidir. Bunlar arasındaki kavga ve kargaşa, Türkiye’yi dönülmeyecek tehlikelerin içine sokacaktır. Çekişlmelere son verekek, aklıselimi hakim kılmanız miletimizin en öncelikili beklentisidir...

Bu nedenle, MİT Müsteşarı’nı koruma altına almanıza gerek yoktur. Kendisi bir an önce ifade vermelidir. Hukuk devleti isek, anayasa ve kanunların herkesi bağlayacağı akıllardan asla çıkarılmamalıdır..."