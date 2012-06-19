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Adalet Bakanı Ergin: Şanlıurfa'daki 127 mahkûm başka illere nakledildi

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde art arda çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu

19 Haziran 2012 14:39

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Şanlıurfa Cezaevi’nde 13 kişinin ölümü, 47 kişinin de yaralanmasına yol açan yangınları değerlendirdi. Bakan Ergin, toplam 127 tutuklu ve hükümlü cezaevinden nakledildiğini söyledi.

Bakan Ergin, özetle şunları söyledi:

"Cezaevlerinde yapısal dönüşümler 2002’den sonra yapıldı. 2002 sonrasında yapılan düzenlemeyle 208 cezaevi kapatıldı, şu anda 177 ceza infaz kurumu bulunmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında büyük onarımlar yapıldı. 2017 yılına kadar 197 cezaevinin kapatılmasına karar verilmiştir. 73 cezaevinde koğuş sisteminden oda sistemine geçilmişti. 20 ceza infaz kurumunda ek üniteler inşa edilmiştir. Cezaevlerindeki artış, yargıda bekleyen dosyalardan kaynaklanmaktadır. En temel problem kapasite fazlası bulunan cezaevlerinin normal hale getirilmesidir.

Diyarbakır, Şırnak, Siverek, Doğubayazıt ve Midyat’ta cezaevleri inşaatları devam ediyor. İhale aşamasında olan cezaevleri var.

31 Mayıs’taki denetimli serbestlik düzenlemesi kapsamında 17 bin 287 hükümlü tahliye edilmiştir. Şartları sağlayan hükümlüler tahliye edecektir. Tutuksuz yargılamalar da cezaevlerindeki kapasiteyi azaltacaktır.

Yapılması gereken çalışmalar belirlenmiş, takvime göre de yerine getirmektedir. Bakanlık olarak kendi özeleştirimizi de yapıyoruz, kamuoyundan gelen eleştirileri de dikkate alıyoruz. Bilgi kirliliği zarar veriyor.

6 bin mahkum kapalı cezaevinden açık cezaevine geçecek.

Urfa Cezaevi’nde açık görüş yapılarak endişeleri giderilmiştir. İlave telefon hatlarıyla görüşmeler yapılması sağlanmıştır. Koğuşları zarar gören 14’ü çocuk toplam 42 tutuklu ve hükümlü, İzmir’e nakledilmiştir. 85 hükümlü ve tutuklu da çevredeki cezaevlerine sevk ediliyorlar.

Cezaevlerinde 126 bin 54 tutuklu ve hükümlü var."

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