Şanlıurfa Cezaevi Müdürü başka göreve atandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, 13 kişinin öldüğü Şanlıurfa Cezaevi Müdürü Akif Bakkal'ın Samsun'a başka göreve atandığını söyledi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtladı.

13 kişinin öldüğü Şanlıurfa Cezaevi Müdürü'nün görevden alındığı iddialarını değerlendiren Çelik "Urfa Cezaevi Müdürü görevden alındığı iddiaları doğru değil. Yaz kararnamesinde tayini çıkmış, bu tayin yerine getiriliyor. Orada yapılacak incelemede müdür başka bir göreve gitti diye bu incelemenin dışında değil" dedi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cezaevlerinin dolu olması sorunu sadece o bölgeye ait bir mesele değil, tüm Türkiye'deki bir olay. Bütün cezaevlerinde kapasite üstü bir doluluk var. Bu sorunun çözümüyle ilgili çabalar harcadık. 207 cezaevi insani koşullarda olmadığı için kapatıldı.

Başbakan Diyarbakır Cezaevi'nin kapatılacağını ve daha insani koşullarda bir cezaevi yapılacağını açıkladı. Ana muhalefet lideri aylaraca diline pelesenk yaptı. Cezaevinin olmadığı hiçbir ülke yok; koşulların insani koşullara getirilmesi için çalışılıyor. 196 yeni cezaevi yapılacak. Denetimli Serbestlik Yasası'yla 16 bin kişi tahliye edildi. Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmenin şartları kolaylaştı. Şanlıurfa'da inceleme yapılıyor. Cezaevi yönetiminin bir kusuru varsa gereken yapılacaktır. Cezaevleri kapatılınca o il ve ilçelerden tepki geliyor. İnsanlar o cezaevlerini ekonomik potansiyel olarak görüyorlar. Bu arada yoğunluğu fazla olan cezaevlerinden yoğunluğu daha az olan cezaevlerine mahkumlar teşvik ediliyor. Bu seferde vatandaş "ben hem mahkum hem sürgün müyüm?" diyor.

Şanlıurfa'da inceleme çok uzun sürmez. O yangını kim çıkardı belirlenecek. Gazetelerde yazılanların önemli bölümü doğru değil."



Silahlar susmadan ne af, ne ev hapsi



Öcalan'a ev hapsi tartışmasına değinen Çelik, "Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da 'Öcalan'a ev hapsi gündemimizde yok' dedi. Sayın Arınç 'Hükümetin gündeminde böyle bir şey var' demedi. Söylediğini çok iyi okumak ve değerlendirmek lazım. Hükümet tavrını net olarak ortaya koydu. Silahlar susmadan, PKK terör örgütü silah bırakmadan ev hapsi de, af da söz konusu değil. Bu yangını söndürmek için bize gelen insanlara hiçbir zaman biz sizinle konuşmayız demedik. Öcalan'la görüşmeleri devletin belli görevlileri yapıyordu; bu şu anda askıya alındı. Hükümetin bugünkü şartlar sürdüğü sürece yeniden görüşmek gibi bir niyeti yok" dedi.

Terörle mücadelenin her hal ve şartta devam edeceğini dile getiren Çelik, KCK davalarıyla ilgili sürecin yürüdüğünü ifade etti.

"Ana dilde seçmeli ders için bile öğretmen bulamazsınız" diyen Çelik, insan kaynağı olmadığını, bu durumun Kürt çocukların lehine de olmayacağını kaydetti.



Cemaat ele geçirmiş, kıs kıs gülüyorum



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, özel yetkili mahkemelerde cemat yapılanması olduğu tezinin defalarca yalanlanan bir iddia olduğuna dikkat çekerek, "Bu bir moda oldu. Ne olsa cemaatten bilindi. 'Fenerbahçe'yi ele geçiriyor' denildi. Ben kıs kıs gülüyorum" dedi.



Geri gidiş anlamına gelen adım atmayız



Özel yetkili mahkemelerle ilgili tartışmaya değinen Çelik, "Suç örgütleriyle mücadele için bu mahkemelere ihtiyaç vardır. Geri gidiş anlamına gelecek bir adımı AK Parti atmaz" diye konuştu.



Gül, kenara çekilip torunlarını sevmeyecektir



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili soruyu yanıtlayan Çelik, "Gül siyasi tecrübeye sahip bir büyüğümüzdür. 2014'te kenara çekilip torunlarını sevmeyecektir; birikimini paylaşacaktır. Erdoğan ve Gül makam hırsı yüzünden birbirine düşecek değildir. 2014'te sayın Başbakan, "Cumhurbaşkanlığına adayım" derse, Sayın Gül "Ben de adayım demez" diye konuştu.



Gülen dönerse insanlar bağrını açar



Başbakan Erdoğan'ın Fethullah Gülen'e çağrısını da değerlendiren Çelik, "Hoca efendi ABD'de yaşıyor. Bazı sağlık sorunları var. Buradan yüzlerce, binlerce ziyaretçisi var. Türkiye'ye dönerse insanların bağrını açacağını düşünüyorum. Ama hoca efendi sılayı tercih etti. Bu kararı da saygı değer buluyorum, takdir kendisine aittir" dedi.