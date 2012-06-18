Urfa utancı: Cesetler kömür, sadece 1 doktor ve 4 saat su var, insanlık yok!

13 Mahkûmun yanmasından iki gün sonra çocuk koğuşunda da yangın çıkan Şanlıurfa Cezaevi'ndeki koşullar, insan hakları adına büyük bir utancı göz önüne serdi. Cezaevinde inceleme yapan TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, 276 kişi kapasitesi bulunan cezaevinde bu sabah (18 Haziran 2012) itibarıyla 1050 kişi bulunduğunu açıkladı. Cesetlerin kömüre döndüğünü duyuran Şeker, “Ben tıp doktoroyum, cesetlerin kömüre dönmesi demek, bu insanların en az yarım saat yandığını gösteriyor” dedi. Şeker, isyan yaşanan cezaevinde tutuklu ve hükümlülere günde sadece 4 saat su verildiğini, koğuşların çok sıcak olduğunu ve tek hekim bulunduğunu söyledi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Şanlıurfa Cezaevi'nde incelemeler yaptılar, bazı mahkûmlarla görüştüler.

Mehmet Şeker'in, CNN Türk'te Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlarken dile getirdiği gözlemleri özetle şöyle:

“276 kişi kapasiteli cezaevinde bu sabah itibarıyla 1050 kişi kalıyar. 6 kişilik koğuşlarda 18-20 kişi yaşıyor. Koğuşlar çok sıcak. İlk yangında ölen 13 kişinin cesetleri kömürleşinceye kadar yanmış. Ben tıp doktoroyum, kömürleşme, bu insanların en az yarım saat yandıklarını gösteriyor. Cezaevi yönetimi müdahele getmekte geç kalmış.

Ben daha önce 'niçin bu cezaevlerinde bu kadar insan var diye soru önergeleri' de verdim. Burası cezaevine de benzemiyor. Odalar 20 metrekarelik bir alanda. Bir tane tuvalet var. Günde birer saatten olmak üzere günde dört kez su veriliyor. Yatmayı nöbetleşe yapıyorlar. Tabii ki böyle bir cezaevinde bu sorunlar olacak. Çok acil buradaki mahkûmların rahatlatılması amacıyla nakledilmesi lazım. Bugün itibarıyla bir nakil hazırlığı yok.

Geçen gün ölen 13 kişinin dışında bu sefer daha büyük facia olur. Buradaki durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı, insan haklarına aykırı, dini açıdan bakarsanız aykırı. Bu insanlara bakmak zorundayız. Burada bir salgın başlasa bu insanlar ölür. Tek doktor var, başvuran bir kişiye 15 gün sonra sıra geliyor.

Vantilatör kavgası olduğu kanaatinde değilim. Bir protesto eylemi yapmışlar, ama işin bu boyuta geleceğini öngörememişler. İhmal var; cezaevi yönetimi hızlı hareket edememiş. Burada yanan insanlar kömürleşmişler.

Bugün de gaz maskesiyle girip müdahale ettiler. Bir duvar patlatma olayı olduğunu söylediler ve yangının çocuk koğuşunda olduğunu söylediler.

Şu anda sadece CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ben varız. Komisyon üyeleri henüz gelmedi.”

Veli Ağbaba da, olayları değerlendirirken, “İşin özü, her yaz ayında burada olaylar oluyor” dedi.