Şanlıurfa Cezaevi'nde yine yangın çıktı!

13 mahkumun yanarak öldüğü Şanlıurfa E Tipi Cezaevi'nde yine yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre çocuk koğuşunda çıkan isyanda yatakların ateşe verildiği ve mahkumların ıslık çalarak hükümet alehine slogan attığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıklarını belirtti.

İtfaiye araçları yangın için cezaevine sevk edildi. Yangının çıkmasıyla polis ve jandarma bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Cezaevine çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık görevlisi giriş yaptı.

Emniyet güçleri güvenlik gerekçesiyle güvenlik çemberi oluşturdu ve gazetecilerin görüntü alması engelledi. Cezaevi çevresinde bekleyen mahkum yakınları ve polis arasında arbede yaşandı.

Şanlıurfa Valisi Güvenç: Yangın kontrol altında, can kaybı yok

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, çıkan ikinci yangında can kaybı olmadığını ve alevlerin kontrol altına alındığını belirterek, cezaevi içinde de silah sesi ve çatışmanın olmadığını bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, cezaevinde çıkan ikinci yangınla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Cezaevi önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Güvenç, yangının kontrol altına alındığını ve can kaybı olmadığını söyledi.

Vali Güvenç, "Cezaevimizde malesef bugün tekrar çocuk koğuşunda yangın çıkartıldı. Şuanda cezaevi sakin, yangın kontrol altına alındı, tespit ettiğimiz can kaybı çok şükür yok. Mahkumların hepsi sakin. Sadece 40- 50 kişi bahçede, onları da yerlerine alacağız. Siz onları merak ediyorsunuz, onlar da sizi merak ediyor. Herkes evlerine dönsün, herhangi bir çatışma, herhangi bir yangın hiç birşey yok kalmadı. Bana intikal eden ölü yok. Kısmen yaralıları da hastanelerimize sevk ettik, tamamı kontrol altında" dedi.

Cezaevinden silah sesleri geldi

Güvenlik güçlerinin içeri girmesinden 20 dakika sonra cezaevinin içinden 3 el silah sesi geldi. Cezaevine toplanan mahkum yakınları silah seslerini duyunca hükümet alhine slogan atmaya başladı. Polis makum yakınlarına biber gazı ile müdahale etti.Öte yandan cezaevinin duvarına çıkan bir gencin eline aldığı bıçakla vücuduna kesikler açtığı görüldü.

'Her yaz durduk yerde isyan etmiyorlar'

Veli Ağbaba da, olayları değerlendirirken, “İşin özü, her yaz ayında burada olaylar oluyor” dedi.

18 yaşın altındakilerin kaldığı çocuk koğuşunda yangın çıktığı sırada cezaevinde bulunan Malatya Milletvekili Ağbaba da CNN Türk'te şunları anlattı:

“Şu anda su sıkılıyor. Biz içerdeyken yangın çıktı. Kurşun sesleri duyşuldu, gaz bombası atıldı insanların üzerine. Şu anda birisi kendisini kesmekle tehdit ediyor şu anda. Olaylar biz içerdeyken başladı.

İçeride BDP milletvekili İbrahim Ayhan ile konuşurken aşırı bir gürültü oldu ve yangın kokusu gelmeye başladı. Sorduğumuz zaman çocuk koğuşunda bir yangın çıktığı ve çocukların yatakları-yorganı yaktığı söylendi.

Dışardan takviye polis ve jandarma geldi.

Biz çocuklarla da, kadınlarla da görüşytük cezaevinde. BDP milletvekili Sayın İbrahim Ayhan'la da görüştük. Çok öfkeliler. Burada çok ciddi problem olduğu aşikâr. 3 kişilik koğuşlarda 20-30 kişi kalıyar. Tuvalete sırayla gidiyorlar. Her yaz burada olay çıkıyor. İnsanlar durduk yere isyan etmiyor. Aşırı sıcak vardı görüşme odalarında. Anormal bir olumsuzluk var burada.

Ertuğrul Kürkçü: İçeride tansiyon düşmüş durumda

''Cezaevinde yeni bir isyan başladığı bilgisiyle buraya geldik. İçeriye girdik. Hatta kötü muamele bile gördük. Bugün akşam üzeri 8 çocuğun kaldığı koğuşta cezaevi şartlarına tepki olarak isyan çıktı. 2 koğuşun duvarları yıkıldı. Gazdan etkilenen çocuklar hastaneye götürüldü. Cezaevinde şuan ölü ve ağır yaralı yok. Bunlar bize söylenen bilgiler. Koşulların burada daha da vahimleştiği görüldü. Komisyon olarak yarın buraya geleceğiz ve bu endişeleri karşılamakta yeterli bir kriz yönetimi olmadığı görülmekte''

Adana ve Gaziantep cezaevlerinde de isyan çıktı

Adana'nın Ceyhan İlçesi F Tipi Cezaevi'nde de saat 20.00 sıralarında siyasilerın bulunduğu koğuş bölümünde çıkan ayngının ardından dumanlar yükseldi. 2 ambulans önlem olarak cezaevine girerken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Cezaevi çevresi, güvenlik güçlerince geniş bir kordona alındı.

Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi Çocuk Koğuşunda çıkan yangın ise bir saat içinde kontrol altına alındı. Yetkililer, cezaevinde güvenliğin de sağlandığı bildirildi.

Şanlıurfa'ya destek için yatak yaktılar

Gaziantep H Tipi Cezaevi'ndeki yangını, Şanlıurfa'daki isyana destek için bir mahkumun yatağı yakarak başlattığı anlaşıldı. Dumandan etkilenen 12 kişiden 6'sı hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan mahkum ve tutuklular Vakkas Çöplü, Levent Türk, İsmail Polat, Kadir Polat ve Suat Karakoyunlu ile adı henüz öğrenilemeyen 1 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.