Adalet Bakanı: Darbe girişimi davasının duruşmaları Sincan'da; gözaltı süresi 8 güne uzatılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cumhuriyet tarihinin en büyük davalarından biri olacağı belirtilen 'darbe girişimi davasının Ankara’nın Sincan ilçesinde görüleceğini' söyledi. OHAL'in ardından çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnamelere de değinen Bozdağ, gözaltı süresinin 7-8 güne uzatılacağını belirtti. Bozdağ, yargılamalar için özel bir mahkemeye gerek olmadığını belirterek "Bu davaların görülmesi ve duruşma salonlarını bizim düşünmemiz gerekiyor. Ankara'daki duruşma salonlarında bunların görülmesi imkanı yok. Bizim büyük bir alana ihtiyacımız var" diye konuştu.

Gözaltı süreleri uzuyor

Bekir Bozdağ, bireysel suçlarda 24 saat, toplu suçlarda 4 gün olan gözaltı sürelerinin uzatılabileceğini söyledi. Bozdağ, "Bireysel suçlarda 24 saat, toplu suçlarda 4 güne kadar uzatılabiliyor. Bunun tek istisnası OHAL'dir. Bunun dışına çıkılabilir. Terör suçları ve toplu suçlarla ilgili bir uzatma OHAL içinde getirilmektedir. Arkadaşlar çalışıyor. Mevcuttan uzun olacağı kesin. İlk etapta 7-8 gün olup gerekli olduğunda uzatılması şeklinde düşüncemiz var" dedi.

Yargılamalar Ankara'da

Adalet Bakanı Bozdağ, darbecilerin Ankara'nın Sincan ilçesinde yargılanacağını söyledi. Bozdağ, "Çok ciddi sayıda gözaltı, tutuklama var. Bu davaların görülmesi ve duruşma salonlarını bizim düşünmemiz gerekiyor. Ankara'daki duruşma salonlarında bunların görülmesi imkanı yok. Bizim büyük bir alana ihtiyacımız var. Bakanlık olarak tedbir aldık. Yargılamaların yeri Sincan tarafında. Yargılamaların sağlıklı yapılabilecek bir mekanı oluşturmaya ihtiyacımız var. Özel bir mahkemeye gerek yok. Darbe teşebbüsünde bulunanların hangi ağır ceza yargılayacak belli. Bu yargılamalar uzun süreceği için bu mahkemelere başka iş verilmeyebilir. Bunun üzerinde HSYK çalışacaktır. Hızla karara bağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.

"Tek kararnameyle çözüme kavuşturacağız"

Adalet Bakanı Bozdağ, OHAL kapsamında çıkarılacak kanun hükmünde kararnameye dair, "Hazırlıklar bitmek üzere. Tek kararname ile meselenin üzerine gidip çözüme kavuşturma düşüncemiz var." dedi.

"Masumların ceza almaması için"

Bozdağ, "Kurunun yanında yaşın da yanma endişesi her yerde var. Bu endişe bende de var. Bunu engelleyecek olan yargıdır. Delillerin değerlendirmesini cumhuriyet başsavcılarımıza yapacak. Yargılama sırasında mahkeme heyeti bütün delilleri ve savunmaları değerlendirdikten sonra karar verecektir. Ben yargımızın bun ayırt edeceğine inanıyorum. Türk yargısının önümüzdeki süreçte masumların ceza almaması için elinden geleceğini yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Milli iradaye karşı da, Anayasa karşı da gözü dönmüşlük, canavarlık!.."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı CNN Türk'te canlı yayında Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı. Bozdağ'ın darbe girişimiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Bu darbe teşebbüsünü yapanlar Cumhurbaşkanımızı infaz etmek, vatandaşımızın üzerine tank sürerek bir korku ve panik yaratarak milletin sokaklara inmesini engelleyerek cani ve kanlı bir plan hazırlamışlar. Millet tantların üzerine yürüyüp, Cumhurbaşkanımız da İstanbul'a doğru, ölüme doğru uçması, ölümü göze alarak onlara meydan okumasıyla meydanlar doldu. Parlamentoda da İsmail Kahraman Bey, parlamentoyu açtı. Herkes bir kişi olmuş, herkes demokrasi olmuş gibi bir dayanışma vardı.

"Konuşmamın bir yerinde bomba atıldı. Tavan sarsıldı. İnsanlar kaykıldı. Buna rağmen konuşmalara devam etti. Sayın Başkan devam dedi. Belli bir zaman sonra ikinci bomba atıldı. Daha şiddetli bir bomba atıldı. Orada bütün milletvekilleri 'Bunu düşman bile yapmadı' dedi. Parlamenterler içindeyken kimse bomba atmayı düşünmedi, atmadı da. Yunan ordusunun top sesleri duyuldu ama bu çok büyük bir düşmanlık. Milli iradaye karşı da, Anayasa karşı da gözü dönmüşlük, canavarlık. Buradan bizim cesetlerimizi çiğnemeden buraları alamayacak. Bir kenetlenme meydana geldi. Bizim demokrasimizin olgulaştığını, demokrasinin kırmızı çizgi noktasına geldiği anlaşılmıştır. Bizi birleştiren vatan, millet, Atatürk vardı, yanına demokrasi eklenmiştir. Bütün partiler ölümü göze alarak sınav vermiştir.

"Darbe girişimi davasının duruşmaları Ankara’nın Sincan ilçesinde görülecek.

"Kurunun yanında yaşın da yanma endişesi her yerde var. Bu endişe bende de var. Bunu engelleyecek olan yargıdır.

"Delillerin değerlendirmesini cumhuriyet başsavcılarımıza yapacak. Yargılama sırasında mahkeme heyeti bütün delilleri ve savunmaları değerlendirdikten sonra karar verecektir.

"Ben yargımızın bun ayırt edeceğine inanıyorum. Türk yargısının önümüzdeki süreçte masumların ceza almaması için elinden geleceğini yapacağına inanıyorum.

Askeri okullar kapatılacak mı, yoksa MEB'e mi bağlanacak?

"Bu detaylara izninle girmemeyim. Tüm detaylar ilgili bakanlıklar tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirmeler devam ederken benim bir yorum yapmam doğru olmaz."