Hükümetin OHAL sonrası çıkarmayı planladığı kararnamenin içinde neler var?

Hükümetin, OHAL kararının ardından çıkaracağı kanun hükmündeki kararnamelerin konusunun belli olmaya başladığı belirtildi. Hükümet kaynaklarından alındığı belirtilen bilgilere göre; darbecilerle ilgili soruşturma tamamlanana kadar mallarına tedbir konulacak, örgütle direkt bağlantılı olanlar tazminatsız işten atılacak, gözaltı süresi 7 gün olarak planlanıyor. Askeri okulların da MEB’e devredilecek.

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, önceki gün önce MGK, ardından da Bakanlar Kurulu’nda ele alınan ‘darbe önlemleri’, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) hayata geçirilecek. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, OHAL kararının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak, aşama aşama uygulamaya sokulması beklenen KHK’larda düzenlenecek bazı konular şöyle:

Kademeli ceza sistemi

Kamuda, Gülen cemaati mensuplarının ve darbe destekçilerinin ayıklanması için personel rejiminde değişikliğe gidilecek.

'Paralel devlet yapılanması' ile ilgili kademeli ceza sistemi getirilecek. Örgütle direkt bağı olanlar, tazminatsız işten atılıp haklarında soruşturma başlatılacak.

Sempatizanlarla ilgili ise tenzili rütbe uygulanacak. Örneğin genel müdürken, en alt düzeyde memur yapılacak. Karşı dava açma hakkı olamayacak.

'Paralel devlet yapılanması' ile ilgili dernek, vakıf ve okulların kapatılması için düzenleme yapılacak.

Darbecilerle ilgili soruşturma tamamlanana kadar mallarına tedbir konulacak.

Askeri okullara önlem

Askeri okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması planlanıyor. Ancak bunun kanun hükmünde kararname ile yapılıp yapılamayacağı araştırılıyor. İkinci aşamada bu okulların kapatılması düşünülüyor.

Jandarma, genel müdürlük olacak ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı olmaya devam edecek.

Gözaltı süresi ilk etapta 7 gün olacak, sonra gerek görülmesi durumunda artırılacak.

Darbeciler, özel duruşma salonlarında yargılanacak. Çok sayıda hâkim ve savcıgörevlendirilecek.

Yurt dışında kulis

Uluslararası arenada kampanya başlatılacak. TBMM de bu kampanyaya dahil edilerek, darbe girişimi anlatılacak. Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı ABD’ye gidecek, Fetullah Gülen konusunda muhatapları ile görüşecek.

OHAL’in belirlenen amaç dışında kullanılmayacağına ilişkin iç ve dış kamuoyuna güvence verilecek.

Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısında “İnsanlar öldü, yaralandı. Tazminat davası açacaklar. Tazminatları darbecilerden alınmasını sağlayalım” diyen bakanlar oldu.