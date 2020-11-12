Adalet Atlası’nın yeni bölümü yayında: Türkiye sineması kötü tanık mı?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin beşinci bölümünde yönetmen akademisyen Emin Alper, sinema yazarı Senem Aytaç ve psikiyatr Cem Kaptanoğlu, tanıklığı ve suskunluğu konuştu.

Çıkış noktası olarak Türkiye sinemasını alan bölümde, yönetmenlerin yaşananları filmlerine ne kadar yansıttıklarını, yansıtan yönetmenlere yönelik cezalalar ve seyircinin tavrıyla birlikte tartışıldı.

Hazal Özvarış’ın moderatörlüğünü yaptığı bölümde yanıtları aranan sorular şöyle:

İyi ve kötü tanıklığın arkasındaki dinamikler ne? Tanığı ne susturur? Tanık olduğu bir vaka, bir yönetmeni ne zaman harekete geçirir? Milliyetçi bir yönetmenin tanıklığına güvenilebilir mi? İyi tanıklığın ifade özgürlüğü ile ilişkisi ne? Bazı seyirciler, Haneke filmi izlerken sinema salonundan neden çıkar? Sadece kötü tanıklığa mecbur kalırsak ne olur?

Adalet Atlası nedir?

Güncel hak ihlallerinden yola çıkan, ancak adaleti hukukla sınırlamayan bu seri 15 bölümden oluşuyor. Bölümlerde, müzikten adli tıbba, yapay zekâdan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim noktaları konuşuluyor. Her bir bölümde akademiden sanata farklı disiplinden iki veya üç konuk, moderasyonun sorularını yanıtlarken sohbet ediyor.

Adalet Atlası sohbetlerinde, adaletsizlik çıkmazları üzerine kurulu tragedyaların günümüzdeki anlamına, insanın adil olanın ne olduğuna nasıl karar verdiğine, Orta Çağ'da yargılanan çekirgelere, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi gözde yazarların yazmadıklarıyla adalet anlayışımızı nasıl şekillendirdiğine ve daha pek çok konuya değiniliyor. Bugüne, geçmiş ve gelecek ile birlikte bakmaya çalışan bölümlerde adaletsizliklerle biçimlenen bugünden yarına nasıl bir adalet bırakılacağı sorgulanıyor.

Yeni bölümlere ne zaman, nasıl ulaşabilirsiniz?