T24 LogoT24 Logo
Gündem

Acun 'Twitter’a girmek için DNS değiştirmeyin' iddiasını yalanladı

TV8 çalışanlarına 'Twitter'a girmek için DNS ayarlarını değiştirmemeleri konusunda talimat verdi' iddialarını Acun Ilıcalı Twitter'dan yalanladı

22 Mart 2014 14:12

Kısa süre önce TV8 televizyon kanalını alan Acun Ilıcalı, önceki akşam Twitter'a erişimin engellenmesinin ardından çalışanlarına, DNS ayarlarını değiştirmemeleri konusunda talimat verdiği iddialarını Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

Habertürk'teki bir haberde yer alan, Aun Ilıcalı'nın çalışanlarına programlarda Twitter mesajlarını okumamasını ve şirket bilgisayarlarından Twitter’a girilmemesi için DNS ayarlarının da değiştirilmemesi talimatını verdiği iddialarına Ilıcalı'dan Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yalanlama geldi. 

Acun Ilıcalı'nın resmi Twitter hesabından atılan tweetler şöyle: 

 

ETİKETLER

acun ılıcalıtv8twitterdns ayarları
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2014-03-22T14:12:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/acundan-tv8-calisanlarina-twittera-girmek-icin-dns-degistirmeyin,254063","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/acundan-tv8-calisanlarina-twittera-girmek-icin-dns-degistirmeyin,254063"}]

İlgili Haberler

Twitter yasak dinlemedi, atılan tweet sayısı yüzde 30 arttı

Mikroblog sitesi Twitter'a erişimin engellenmesi, atılan tweet sayısında patlama yaşanmasına yol açtı. Atılan Türkçe tweet sayısı günde 5,2 milyondan 7,5 milyona çıktı

Twitter yasağıyla ilgili en çok sorulan 10 soruya 10 cevap

Erişime engellenen bir site için alternatif erişim yöntemleri kullanmak ve bu yöntemleri yaymak, açıklamak, paylaşmak hukuka aykırı veya suç olmadığı belirtiliyor

Google DNS'i ile Twitter'a giremeyenler için yeni DNS ayarları

Twitter'a girişi sağlayan Google DNS'lerinin yasaklandığı öne sürülüyor. Ancak farklı DNS numaraları ile de internet girebilmek mümkün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24