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Acun 'Twitter’a girmek için DNS değiştirmeyin' iddiasını yalanladı
TV8 çalışanlarına 'Twitter'a girmek için DNS ayarlarını değiştirmemeleri konusunda talimat verdi' iddialarını Acun Ilıcalı Twitter'dan yalanladı
Kısa süre önce TV8 televizyon kanalını alan Acun Ilıcalı, önceki akşam Twitter'a erişimin engellenmesinin ardından çalışanlarına, DNS ayarlarını değiştirmemeleri konusunda talimat verdiği iddialarını Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.
Habertürk'teki bir haberde yer alan, Aun Ilıcalı'nın çalışanlarına programlarda Twitter mesajlarını okumamasını ve şirket bilgisayarlarından Twitter’a girilmemesi için DNS ayarlarının da değiştirilmemesi talimatını verdiği iddialarına Ilıcalı'dan Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yalanlama geldi.
Acun Ilıcalı'nın resmi Twitter hesabından atılan tweetler şöyle:
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