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Ekonomi

Açılışı Emine Erdoğan'la yapan Borsa İstanbul, güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da bugün açılışı Emine Erdoğan ve Bakan Sema Ramazanoğlu gerçekleştirdi

08 Mart 2016 12:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı Borsa İstanbul, güne düşüşle başladı. BIST 100 endeksi, güne önceki  kapanışa göre 199,65 puanlık azalışla başlarken, bankacılık endeksi yüzde 0,39,  holding endeksi yüzde 0,36 geriledi

Milliyet'te yer alan habere göre; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen açılışa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu da katıldı. Açılışta en fazla kazandıran sektör endeksi  yüzde 1,11 ile "sigorta", en çok değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 0,66 ile  "menkul kıymet yatırım ortaklığı" oldu.   Haftanın ilk işlem gününe alış  ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 77.989,76 puanı görse  de günü yüzde 0,38 değer kazanarak 77.483,85 puandan kapanmıştı.

Analistler, Japonya'daki daralma ve Çin dış ticaret verilerinin kötü  gelmesinin ardından Asya piyasalarındaki bozulmanın yansıması olarak seansın  satıcılı açıldığını belirtiyor.  bugün yurt içinde sanayi üretim  verisinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme verisinin izleneceğini aktaran  analistler, teknik açıdan endekste 77.000 puanın üzerindeki seyrin korunmaya  çalışılacağını, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde sonraki desteğin  76,500 seviyesinde olduğunu vurguluyor.  Analistler yukarı hareketlerde  ise  77.500 ve 78.200 puan seviyelerinin direnç konumuna geldiğine dikkati  çekiyor.

 

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