Açılışı Emine Erdoğan'la yapan Borsa İstanbul, güne düşüşle başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı Borsa İstanbul, güne düşüşle başladı. BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 199,65 puanlık azalışla başlarken, bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,36 geriledi

Milliyet'te yer alan habere göre; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen açılışa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu da katıldı. Açılışta en fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 1,11 ile "sigorta", en çok değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 0,66 ile "menkul kıymet yatırım ortaklığı" oldu. Haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 77.989,76 puanı görse de günü yüzde 0,38 değer kazanarak 77.483,85 puandan kapanmıştı.

Analistler, Japonya'daki daralma ve Çin dış ticaret verilerinin kötü gelmesinin ardından Asya piyasalarındaki bozulmanın yansıması olarak seansın satıcılı açıldığını belirtiyor. bugün yurt içinde sanayi üretim verisinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme verisinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan endekste 77.000 puanın üzerindeki seyrin korunmaya çalışılacağını, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde sonraki desteğin 76,500 seviyesinde olduğunu vurguluyor. Analistler yukarı hareketlerde ise 77.500 ve 78.200 puan seviyelerinin direnç konumuna geldiğine dikkati çekiyor.