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Kadıköy'deki 8 Mart eylemine müdahale; kadınlar yerlerde sürüklendi!

Plastik mermi kullanan polisin kadınlara küfür ederek "Siz gidin erkekleriniz gelsin" diyerek saldırdığı bildirildi

06 Mart 2016 14:53

Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılmak istenen 8 Mart Kadın Mitingi için bir araya gelen binlerce kadının miting alanına girmesini engelleyen polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Polisin yerlerde sürüklediği kadınlar, daha sonra gözaltına alındı.

Evrensel'de yer alan habere göre; kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da katılımı ile Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirmek istediği miting öncesi, miting alanı polis ablukasına alındı.

Sabahın erken saatlerinden bu yana yüzlerce polisin konumlandırıldığı alana girmek isteyen kadınlar, polisin engeli ile karşılaştı. Miting alanına gelen kadınlar ile polisler arasında tartışmalar yaşanırken, burada konuşan miting tertip komitesi üyesi Mürvet Yılmaz, kadınların mitinginin engellenemeyeceğini dile getirerek, mitinglerini gerçekleştireceklerini söyledi.

Miting alanına 10 kişilik miting tertip komitesi alınırken, diğer kadınların alana girişine ise izin verilmedi. Kadınlar girmekte ısrarcı olunca polis, gaz bombaları ile kadınlara müdahale etti, gözaltılar yaptı.

Plastik mermi kullanan polisin kadınlara küfür ederek 'Siz gidin erkekleriniz gelsin' diyerek saldırdığı bildirildi. Polis saldırısı sonrasında Kadıköy PTT'si önünde toplanan kadınlar '8 Mart yasaklanamaz', 'Her şeye rağmen yürüyüp taleplerimizi dile getireceğiz' diyor. Polis kadınların yürüyüşüne izin vermiyor. 

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