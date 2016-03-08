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Yaşam

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne çağrı: Meydanları da, geceleri de terk etmiyoruz

"Taksim'de mor bayraklarımız, feminalarımızla gece yürüyüşü yapıyoruz"

08 Mart 2016 09:36

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlar alanlara inerek erkek egemen sisteme dur diyecek.  Kadınlar “Bugün yine sokakları da, meydanları da, geceleri de terk etmiyoruz” diyecek. Kadınlar İstanbul’da saat 19.00’da Taksim’deki Fransız Kültür Merkezi önünde 14. Feminist Gece Yürüyüşü için buluşacak.

İstanbul Feminist Kolektif'i, bütün kadınlara ve trans bireylere bugün gerçekleşecek olan 14. Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılım çağrısı yaptı. Yürüyüşte 'patriyarkaya', heteroseksizme ve kapitalizme karşı' ses çıkartılacak

 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart için 14 yıldır düzenlenen yürüyüş bu yıl da saat 19.00’da Taksim Fransız Kültür Merkezi önünde başlayacak. İstanbul Feminist Kolektif'i yazılı yaptığı açıklamada kadınlara ve trans bireylere şu çağrıda bulundu:

14 yıldır her 8 Mart'ta feministler olarak, ‘patriyarkaya’, kapitalizme ve heteroseksizme karşı sesimizi yükseltmek için Taksim'de mor bayraklarımız, feminalarımızla gece yürüyüşü yapıyoruz. Hayatlarımıza yöneltilen saldırıların eksilmediği, hayatlarımızı savunmaya devam ettiğimiz bir yılın ardından bu 8 Mart'ta da erkek egemenliğine isyanımızı ve feminist dayanışmamızı yükselteceğiz.

 

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