Karşıyaka Belediyesi'nden 8 Mart mesajı: Börek de açmam, dekolte de giyerim, sana ne?

Karşıyaka Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırladığı billboardlar bu sabah saatlerinde sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Kadınlara yönelik cinsel saldırılara verilen ayırımcı tepkilere ve kadınlara biçilmiş toplumsal rollere gönderme yapan afişler büyük beğeni topladı. 3 farklı afişte kadınlar, ‘Börek de açmam, dekolte de giyerim. Sana ne?’, ‘İstediğim zaman kahkaha atarım. Sana ne?’ ve ‘Gece yarısı sokakta dolaşırım, gezerim. Sana ne?’ diye soruyor.

Radikal’den Birce Altay’ın haberine göre, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar afiş çalışmasını, ‘Kadınları toplumsal yaşamın en önemli değeri olarak görüyoruz’ diyerek anlattı. Akpınar, kadınların kıyafetleriyle, yaptıklarıyla ya da yapmadıklarıyla değil, toplumdaki hak ettikleri değerle anılmasından yana olduklarını belirterek, afişler için seçilen soruların son dönemde basına yansıyan ve toplumda geniş yankı uyandıran olaylardan seçilmesinin bilinçli bir tercih olduğunun altını çizdi.

Afişler Karşıyakalı kadınlar tarafından olduğu kadar, billboardları sosyal medya aracılığıyla gören kadınlar tarafından da beğenildi.