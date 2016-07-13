'Acil serviste kız bakma' sözleri TBMM'de tartışıldı: Başbakan ironi yaptı

Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP grup toplantısında, "Acil servislere bayramda vatandaşlar gidiyorlarmış. Ne için gidiyorlarmış biliyor musunuz? Kız bakmaya gidiyorlarmış" sözleri, TBMM Genel Kurul'da tartışmalara neden oldu. CHP'li Özgür Özel, başbakanın sağlık çalışanlarından ve genç kızlardan özür dilemesi gerektiğini söylerken, AKP'li Mustafa Elitaş ise Yıldırım'ın sözlerinin 'ironi' olduğunu dile getirdi.

Genel Kurul tutanaklarına yansıyan tartışma şöyle:

Özgür Özel (Manisa) - Ama bu tepkileri duymazdan geldiler, Türkiye'deki infiali görmezden geliyorlar. Ülkenin Başbakanının hem cinsiyetçi hem de mülkiyetçi bu yaklaşımını Cumhuriyet Halk Partisi olarak kınıyoruz. Bu konu Türkiye'nin gündemindedir. Başbakanın sağlık çalışanlarından ve Türkiye'nin her yaştaki bu genç kadınlarından özür dilemesi gerekir.

Mustafa Elitaş (Kayseri) - Bakın, dün Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız grup konuşmasında Türkiye'deki sağlıkta dönüşümün hangi noktaya geldiğiyle ilgili bir tespit yaptı, ironi yaptı.

Özgür Özel (Manisa) - İroniye bak!

Mustafa Elitaş (Kayseri) - Bundan önce acil servislerde insanlar hayatlarını kaybederken, ilaç sıralarında, maaş sıralarında ölümlerini beklerken bugün Türkiye'de acil servisler öyle bir noktaya doğru geldi ki bu Türkiye'deki sağlıkta hizmetin hangi noktaya geldiğinin göstergesiydi.

Ceyhun İrgil (Bursa) - Ne alakası var ya!

Mustafa Elitaş (Kayseri) - Ama aklı fikri cinsellikten başka olmayanlar, aklı fikri cinsellikten başka olmayanlar…

Baki Şimşek (Mersin) - Tarsus Devlet Hastanesinde vatandaş evinden vantilatörle götürüyor, vantilatör.

Ceyhun İrgil (Bursa) - "Kız bakmaya gitmek." ne demek Sayın Başkan?

Baki Şimşek (Mersin) - Tarsus Devlet Hastanesine vantilatörle gidiyor vatandaş, geldiğimiz nokta bu.

Mustafa Elitaş (Kayseri) - Sayın Başbakana dediler ki: "Böyle böyle kız bakmaya gidiyor."

Mustafa Hüsnü Bozkurt (Konya) - Sayın Başkan, şunu bile bile savunmayın ya.

Ceyhun Ergil (Bursa) - "Kız bakmaya gitmek" ne demek?

Mustafa Elitaş (Kayseri) - Sus bir dakika be, sus!

Ceyhun Ergil (Bursa) - "Kız bakmaya gitmek…"

Mustafa Elitaş (Kayseri) - Sus bir dakika, terbiyesizlik yapma; sus, konuşuyorum burada!

Mustafa Elitaş (Kayseri) - Burada, Sayın Başbakanın bu şekilde söylediği bir sözü, sanki insanlar dört gözle taciz yapmak için bekliyormuş gibi söylemek insanın zihnindeki kötü düşüncenin kalıntısının ne olduğunu gösterir. Hani derler ya "Dervişin fikri neyse zikri de o olur." diye.

Bunu Sayın Özel'e söylüyorum. İki gün önce, üç gün önce Mardin'de belediyeye ait bir araçla bir karakol baskını yapılmışken, 2 askerimiz şehit olmuş, 1 vatandaş ölmüş, 11 askerimiz yaralanmış ve teröristler belediyeye ait bir araçla tekrar kaçmışken bunu şiddetle ve nefretle kınıyorum.

Özgür Özel (Manisa) - Bir ülkenin başbakanını düşünün, Sosyal Sigortalar Kurumunun haksız ve hileli bir şekilde kayba uğratılmasını bir meziyet olarak görüyor. Kendi gençliğinde bugün yaptığı işlerin mikro ölçeklerinde eşinin, dostunun ilacını SSK'ya fatura ediyor. Doktoru suça, eczacıyı suça itiyor, sahtekârlık yapıyor, bunu da sağlık sisteminin iyileşmesini anlatmak için gösteriyor. (CHP sıralarından alkışlar)

Öbür taraftan çıkıyor, diyor ki: "Artık aciller o kadar güzel ki, millet gidiyor orada kız bakıyor." Bir kez, bu "kız" lafının kendisi sorunlu, cinsiyetçi. İkincisi, mülkiyetçi, beğenirse de alacak, kız almaya gidiyorlarmış, kız bakmaya gidiyorlarmış, böyle bir davranış yok. (CHP sıralarından alkışlar)

Bunları savunurken "Dervişin fikri neyse zikri odur." diyorsunuz ya, bunu deyince yakın tarihimize baktığınızda şunu anlarsınız: Halk arasında korumak için, engel olmak için denen deyimi…

Özgür Özel (Devamla) - …"önüne yatmak" dedi, bizim grupta kimse böyle anlamadı, alayınız birden cinsel çağrışım yaptınız. Onu hatırlatırım size. (CHP sıralarından alkışlar)

İdris Baluken (Diyarbakır) -Bakın, beyefendi, dün Van'da plastik cerrahi olmadığı için altı saat boyunca sedyede bekleyen hastaların yaşadığı dramdan bahsediyoruz. Ben bir hekimim, bu ülkenin acil servisinde hangi sıkıntılar yaşanıyor sizin hekim olan milletvekilleriniz de çok iyi biliyor. Böylesi bir ortam içerisinde çıkıp bu şekilde cinsiyetçi, oradaki kadın çalışanları, kadın hastaları ya da hasta yakınlarını rencide edecek bir açıklama yapmayı siz nereye sığdırıyorsunuz? Çıkıp erdemli bir şekilde özür dilemekten Başbakan niye çekiniyor? Kadınlar başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarından ve bütün Türkiye halklarından özür dilerse neyiniz eksilir? Putin'den, İsrail'den yapmış olduğunuz dış politika hataları nedeniyle özür üstüne özür diliyorsunuz da bu şekilde rencide ettiğiniz kendi insanlarınızdan özür dilemekten niye çekiniyorsunuz? Dolayısıyla, bizim burada ortaya koymuş olduğumuz düşünce sistematiğinde herhangi bir hakaret de yoktur, sizin anlatmış olduğunuz anlamda herhangi bir çağrışım da yoktur ama siz ısrarla bugüne kadar ortaya çıkan bütün bu yanlışları örtme, Ensar Vakfında ortaya çıkan istismarı, cezaevinde…

İdris Baluken (Devamla) - …ortaya çıkan tecavüzleri örtme pratiğiyle zaten nasıl bir ruh algısı içerisinde olduğunuzu ortaya koydunuz.