Açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın ardından bankalar ve takipteki kredilerin durumu ne olacak?

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yol haritasını oluşturacak olan Yeni Ekonomik Paketi'ni açıkladı. Programda 2019 büyüme tahmini yüzde 2.3’e düşürülürken 2019 enflasyon tahmini yüzde 15.9'a yükseltildi.

Ekonomide yeni 3 yıllık yol haritasının ‘dengelenme, disiplin ve değişim’ şeklinde üçlü sac ayağı üzerine kurulu olacağı belirtilirken; programda bankalarla ilgili olarak da ‘güncel mali yapılarını ve aktif büyüklüklerini değerlendirmek üzere mali bünye ve değerlendirme çalışmaları’nın başlatılacağı kaydedildi. Değerlendirme çalışmalarının sonucuna göre ‘gerekli görülürse’ mali yapıyı güçlendirecek kapsamlı bir politika setinin devreye sokulacağı duyuruldu.

TIKLAYIN - Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı; enflasyon hedefi yükseltildi, büyüme tahmini düşürüldü

Bakan Albayrak, “Bankacılık sektörümüze yönelik yaşanan tüm süreçler önemli adımlar atmamızı ortaya koyuyor” derken; göstergelere bakıldığında ‘sektörün halen güçlü olduğunu’nun görüldüğünü ifade etti. Albayrak, Türkiye Kalkınma Bankası’nın görev alanının genişletileceğini ve yeniden yapılandırılacağını; Emlak Bankası’nın gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek şekilde konumlandırılacağını söyledi.

Bloomberg haber ajansı, Yeni Ekonomi Programı’nın yayınlanmasından 3 gün önce yayına aldığı bir haberinde, ‘hükümetin Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve yükselen politika faizinin ardından biriken batık kredilerle ilgili olarak bankalara yardım için bir önlem paketi açıklamaya hazırlandığı’ iddiasına yer vermişti.

Haberde, hükümetin ‘sermaye enjeksiyonlarına yönelik ihtiyacı yatıştırmak ve takipteki kredilerin devlet tarafından düzenlenmiş bir teşebbüs tarafından yapılandırılması amacıyla’ banka yöneticileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtilmiş ve oluşturulan planın bugünkü duyuru sırasında ilan edilebileceği kaydedilmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Bakan Albayrak’ın Yeni Ekonomik Programı duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Batık kredilerin başka bir kuruma devredilmesi planda yok" dedi.

Emlak Bankası’nın modeli üzerine ‘ciddi çalışmalar’ olduğunu söyleyen Akben, "Emlak Bankası daha etkin bir rol üstelenecek, bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak” diye konuştu.