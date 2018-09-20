'Batık kredilerin devri'yle ilgili BDDK Başkanı'ndan açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomik Programı duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, 'batık kredilerin başka bir kuruma devredilmesinin planda olmadığını' söyledi.

Emlak Bankası’nın modeli üzerine ‘ciddi çalışmalar’ olduğunu söyleyen Akben, "Emlak Bankası daha etkin bir rol üstelenecek, bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak” diye konuştu. Akben, "Batık kredilerin başka bir kuruma devredilmesi planda yok" diye ekledi.